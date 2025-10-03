Samordnare till Medicinteknikenheten
Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket, Tlv / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket, Tlv i Stockholm
Vill du vara med och bidra till TLV:s vision mesta möjliga hälsa för skattepengarna? Med våra olika kompetenser och bakgrunder arbetar vi varje dag för att förverkliga vår vision och nu söker vi dig som också känner ett stort engagemang för vårt uppdrag. Vi sitter i ljusa, fina lokaler på Kungsholmen i Stockholm, tio minuters promenad från Stockholms central. Kom och arbeta med oss!Vi söker nu en verksamhetsnära samordnare till Medicinteknikenheten. Ett av TLV:s uppdrag är att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Inom ramen för detta uppdrag samverkar vi tätt med Sveriges regioner för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya medicintekniska produkter. Vi genomför bland annat hälsoekonomiska bedömningar, horisontspaning och förstudier. Vi deltar även i olika internationella forum och projekt. Vi arbetar tvärfunktionellt i arbetsgrupper med medicinska utredare, hälsoekonomer och jurister i utredningsarbetet.
Enheten är placerad på Avdelningen för värdebaserad prissättning och består i dagsläget av 6 medarbetare. På avdelningen finns även tre enheter för ärenden som rör läkemedel.
TLV söker nu en samordnare inriktad på koordinering och projektledning av uppdrag och större utvecklingsarbeten inom Medicinteknikenheten på Avdelningen för värdebaserad prissättning.
Medicinteknikenhetens huvudsakliga uppgift inom avdelningen är att fram hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter till stöd för regionerna, efter förfrågan från Medicintekniska produktrådet. Avdelning ansvarar även för handläggningen av ärenden gällande pris och subvention för läkemedel och förbrukningsartiklar där beslut fattas av Nämnden för läkemedelsförmåner. Avdelningen tar också fram hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används i slutenvården, så kallade klinikläkemedel.
Arbetsuppgifter
Som samordnare har du ansvar för att leda och samordna övergripande uppdrag och utvecklingsområden i enlighet med enhetens och avdelningens mål. Du ansvarar för att upprätthålla och utveckla processer, rutiner och arbetssätt. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor och externa aktörer som regioner, företag, branschorganisationer, myndigheter, vården och patientföreträdare. Exempel på övergripande uppdrag och utvecklingsområden är samverkan med regionerna, regeringsuppdrag, internationellt arbete och ärendehandläggning.
Som samordnare arbetar du även med att coacha utredare samt delta operativt i utredning av ärenden på avdelningen efter behov. Du koordinerar enhetens ärenden för att främja effektiv samverkan mellan arbetsgrupperna. Du ansvarar för att enhetens ärendehandläggning sker på ett kvalitetssäkert sätt och i enlighet med övriga processer och metoder inom avdelningen, i synnerhet de som gäller för hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter och klinikläkemedel. Du presenterar både muntligt och skriftligt i olika forum både internt och externt. Du skapar också relationer och bygger nätverk. Du arbetar myndighetsövergripande och har ett helhetsperspektiv med verksamhetens bästa för ögonen.
Vi söker dig som har:
• högskoleexamen inom nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi eller annan för arbetet relevant högskoleexamen
• flerårig erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete vid statlig myndighet inom medicinteknik- eller läkemedelsområdet
• erfarenhet av samverkan med och mellan regioner inom medicinteknik- eller läkemedelsområdet
• erfarenhet som samordnare eller projektledare i löpande verksamhet inom medicinteknik- eller läkemedelsområdet
• god kunskap om det svenska pris- och subventionssystemet för läkemedel genom erfarenheter från myndigheter under Socialdepartementet eller läkemedelsindustrin
• mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• flerårig erfarenhet av att arbeta enligt TLV:s arbetssätt och processer
• erfarenhet som koordinator, samordnare eller andra motsvarande roller i en operativ verksamhet
• erfarenhet av att leda regeringsuppdrag vid myndighet
Du har en förmåga att framgångsrikt kommunicera både med kollegor och externa aktörer inom området och är bekväm med att tala inför andra i större och mindre sammanhang. Du har en förmåga att skriva och kvalitetsgranska rapporter och andra längre utredningstexter. Som person är du driven och initiativtagande med fokus på lösningar och utveckling. Du har förmåga att leda projekt och du har lätt för att samarbeta och skapa relationer med andra människor. Du arbetar strukturerat och med hög integritet och kvalitetsmedvetenhet. Vidare har du ett stort samhällsintresse och motiveras av att bidra till att förverkliga myndighetens vision.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, på heltid, som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan, märkt med diarienummer 3367/2025 senast den 16 oktober, 2025.
Vi jobbar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen består av en telefonavstämning, digital intervju samt en uppföljande intervju inkl. ett arbetsprov på vårt kontor. Vi använder oss av urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen så du bifogar inte något personligt brev utan endast ditt CV - som ska vara på svenska.
På TLV utgår vi från att varje människa är unik och vi verkar tillsammans för mångfald och inkludering samt en jämlik och jämställd arbetsmiljö Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.
Om TLV
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn. Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna. Vi erbjuder en attraktiv och inkluderande arbetsplats som är fri från diskriminering där du får möjlighet att utvecklas och kan kombinera yrkes- och privatliv, bland annat genom möjligheten att jobba på distans upp till två dagar i veckan. Vi sitter i fräscha, aktivitetsbaserade lokaler som erbjuder olika typer av arbetsplatser och mötesrum anpassade utifrån den typ av arbete som ska utföras. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket, Tlv
(org.nr 202100-5364), http://www.tlv.se/ Arbetsplats
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Kontakt
Saco-S
Emma Ong-Pålsson emma.ong-palsson@tlv.se 08 580 075 64 Jobbnummer
9540478