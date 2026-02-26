Samordnare till Marielunds hemtjänst - sommarvikariat
2026-02-26
Vill du ha en meningsfull vardag där ditt arbete spelar stor roll för våra medborgare? Som samordnare på Marielunds hemtjänst får du en god inblick i vårdyrket samtidigt som du får möjlighet att utveckla dina kompetenser och erfarenheter inom administration och verksamhetsplanering.
På Marielunds hemtjänst kommer du vara en del av ett härligt arbetslag som tillsammans arbetar för att ge våra medborgare bästa möjliga vård. Du sitter i våra nyrenoverade lokaler som ligger centralt beläget vid Österängsparken, en lokal som vi delar med fyra andra hemtjänstgrupper. I huset finns en handfull andra samordnare och utöver det hemtjänstpersonal, chefer och legitimerad personal, vilket gör att det alltid finns möjlighet till kollegialt stöd.
Just nu söker vi en vikarierande samordnare på 100% från 8 juni 2026 till 21 augusti 2026. Arbetstiden är förlagd vardagar cirka 06.30 - 15.30.
Ditt nya jobb
Som samordnare hos oss är du spindeln i nätet som organiserar och sköter den dagliga driften av vår hemtjänstenhet. Du kommer att hantera allt från administration och bemanning vid frånvaro till att stötta vår fantastiska hemtjänstpersonal i deras dagliga arbete. Som samordnare är du direkt underställd enhetschefen och är till stor del med och påverkar din arbetsdag. Du agerar som en god ambassadör för arbetsgivaren och arbetsplatsen. Som sommarvikarie kommer du att arbeta tillsammans med ordinarie samordnare för att gemensamt sköta dagens planering.
Vanliga arbetsuppgifter
Arbetet innehåller administrativa uppgifter och innebär ett självständigt arbete och ett nära samarbete med enhetschef, sektorsadministratör och övriga medarbetare inom enheten samt med andra parter. Med din helhetssyn, goda omdöme och tydliga kommunikation ser du till att det dagliga arbetet på enheten fungerar. Det kan exempelvis innebära att:
• Bemanna med personal utifrån ekonomiska ramar/budgeterade timmar vid frånvaro
• Planering av dagliga insatser hos våra medborgare
• Upprätthålla rutiner för god ordning och reda, samt säkerställa en god planering
Enhetschef kan utöver detta delegera andra arbetsuppgifter.
Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Mycket goda kunskaper i det svenska språket, muntligt och skriftligt
• Goda datakunskaper och systemvana
Meriterande
• Administrativ utbildning
• Erfarenhet av arbete inom hemtjänsten
• Erfarenhet av att arbeta i aktuella verksamhetssystem såsom Heroma, Viva och Kompanion
• Erfarenhet av samordning eller verksamhetsplanering
Vi söker dig
Vi söker dig som med en god helhetssyn och gott omdöme, arbetar framåt med hjärtat för våra medborgare och medarbetare. Som person är du orädd, vågar ta initiativ och är strukturerad i ditt sätt att planera, organisera och prioritera det dagliga arbetet. I rollen som samordnare bör du vara stabil, lugn och kontrollerad i stressade situationer där du snabbt kan behöva ändra förhållningssätt. Du har en vilja att hjälpa andra, är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, och anstränger dig för att leverera lösningar. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, ser möjligheter i förändringar och kommunicerar på ett lyhört och smidigt sätt.
Stor vikt läggs på personliga egenskaper.
Välkommen att skicka in din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun
Enhetschef
Linnea Ling linnea.ling@ostersund.se 063-144224
9766395