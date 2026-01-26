Samordnare till Kulturskolan i Fagersta
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Kulturskolan i Fagersta är en del av Välfärd och service-förvaltningen i Fagersta kommun.
Vi erbjuder en kreativ och inkluderande miljö där barn och unga mellan 5-25 år får möjlighet att utveckla sina intressen inom musik, dans, bild och konst. Vår verksamhet består av 9 engagerade kulturskolelärare och vi arrangerar årligen uppskattade evenemang så som Kulturskolans dag och Julkonsert.
Du kommer att bli en del av detta och driva kulturskolans verksamhet framåt tillsammans med lärare och kulturchef.
Ditt uppdrag
Som samordnare för Kulturskolan kombinerar du praktiskt verksamhetsnära arbete med samordning, struktur och utveckling. Du kommer bland annat att:
Tillsammans med chef leda personalmöten och följa upp dessa.
Stötta lärare i undervisning och vid olika arrangemang.
Samverka med föreningar och skolor.
Delta i arbetsgrupper och leda arrangemang som Kulturskolans dag och Nationaldagsfirandet.
Tjänsten innebär även obekväma arbetstider, tunga lyft och praktiskt arbete. Du kommer att vara administratör för Kulturskolans digitala system, vilket kräver goda IT-kunskaper. Beroende på din kompetens kan undervisning/undervisningsstöd bli aktuellt.
Dina kvalifikationer och meriter
Krav: Pedagogisk utbildning, gärna inom musik, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
Önskvärt: Erfarenhet av kulturskoleverksamhet eller liknande.
Krav: Goda IT-kunskaper, körkort och gärna tillgång till bil.
Erfarenhet av arbete på kulturskola eller liknande verksamhet.
Erfarenhet av kreativa processer.
Meriterande: Ledarerfarenhet, arrangemang av evenemang, konstnärlig kompetens (instrument, dans eller bild).
Utdrag ur belastningsregister.
Initiativtagande
Samarbetsförmåga
Pedagogisk insikt
Tydlig
Helhetssyn
Strukturerad
Kreativ
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
