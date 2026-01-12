Samordnare till Koordinatorsenheten
2026-01-12
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Koordinatorsenheten tillhör förvaltningen arbete och välfärd -avdelningen arbete och lärande. Tillsammans med enheten för ekonomiskt bistånd är vi försörjningsstödsfunktionen i Växjö kommun.
Koordinatorsenhetens uppdrag är att stödja individer som uppbär försörjningsstöd. Arbetet är i huvudsak ett socialarbete för att stötta individen till självförsörjning. Arbetar såväl socialt med individarbete som utvecklar samverkan med andra parter inom kommunen, myndigheter och civilsamhället, samt utvecklandet av insatser. Koordinatorsenheten samordnar och följer upp individens planering, utan att ta bort individens egna ansvar.
Ditt uppdrag som samordnare på koordinatorsenheten är bland annat arbetsuppgifter som utgör ett stöd för enhetschef. Driva utveckling, uppföljning och kvalitetsarbete tillsammans med enhetens specialist.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• har ett strukturerat och organiserat tillvägagångssätt
• är initiativrik och lösningsfokuserad
• har en mycket god kommunikationsförmåga
• har god förmåga att bygga och upprätthålla goda relationer både inom och utom enheten.
• har god självkännedom och god förmåga att samarbeta
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av uppdraget som samordnare
• erfarenhet och kunskaper av arbete inom ekonomiskt bistånd/koordinator/socialtjänst samt arbetsmarknad och utbildningsfrågor
Arbetet kräver organisatorisk förmåga, dokumentationsvana, kreativitet och god förmåga att formulera sig i tal och skrift.
Du tycker om att arbeta både självständigt och i team.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Ersättning
