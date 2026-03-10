Samordnare till Jobbtorg Stockholm
Stockholms kommun / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats - där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Välkommen till oss
Fokus Framtid Vuxna är en enhet inom Jobbtorg Stockholm, Arbetsmarknadsförvaltningen.
Hos oss får du chansen att bidra till verksamhetens och enhetens utveckling. I enheten ingår Krami som är en samverkan mellan Stockholm stad, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen samt Myndighetsgemensamt team (MGT) som är en samverkansstruktur mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholms hälso- och sjukvård och Stockholms stads Jobbtorg och socialtjänst. Inom enheten möter vi också arbetssökande hemlösa stockholmare som önskar komma vidare i arbete eller studier.
Vi erbjuder
En engagerad arbetsplats - du får vara med och vara kreativ, tänka nytt och utveckla arbetet med hemlösa tillsammans med kollegor.
En varm, tillmötesgående och prestigelös arbetsgrupp med hög kompetens och stor vilja att stötta varandra.
Flextid, semesterväxling och friskvårdsbidrag samt fina lokaler i Hammarby sjöstad.
Din roll
Samordnaren kommer att ansvara för att koordinera olika stöd- och utvecklingsinsatser inom Fokus Framtid Vuxna både internt och externt. Samordnaren ska säkerställa helhetsperspektiv och bidra till struktur, kontinuitet och ändamålsenliga lösningar för hela enheten.
Konkret innebär detta att:
• Samordna och planera det dagliga operativa arbetet.
• Följa upp arbetssätt, flöden och rutiner.
• Kvalitetssäkring och utveckling av arbetsprocesser.
• Samverka med interna och externa aktörer på operativ nivå.
• Säkerställa och utveckla rutiner med aktörer som ofta förekommer kring de personer vi arbetar med på vår enhet. Utöver olika enheter inom Område hemlöshet är det exempelvis vården (speciellt psykiatri och behandlingskliniker för missbruk) samt vuxensektion, budget- och skuldsanerade samt boendestöd.
• Samverka med civila samhället.
• Stödja och utveckla kollegor i verksamhetssystemet VERA.
• Samordna arbetet kopplat till lokaler, säkerhet och arbetsmiljö
Din kompetens och erfarenhet
Akademisk utbildning med inriktning mot beteendevetenskap, samhällskunskap, sociologi eller motsvarande.
• Erfarenhet av att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden, med goda resultat.
• Erfarenhet av att arbeta med arbetsgivarkontakter och har ett brett arbetsgivarnätverk.
• Goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt.
• God förmåga att samverka och utveckla ett komplext arbete.
• God kunskap i verksamhetssystemet VERA.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
