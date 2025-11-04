Samordnare till Goda Grannar e-arkiv
2025-11-04
Samordnare till Goda Grannar e-arkiv
Halmstad, Falkenberg, Hylte och Laholms kommuner samverkar genom initiativet Goda Grannar i arbetet med e-arkiv och tillsammans söker vi nu en kollega som ska vara med och leda detta arbete.
Halmstads kommun ansvarar för rekryteringen.
Kanslienheten och kommunarkivet är placerat centralt i Halmstads kommun och är under kommunstyrelsens förvaltning som har ett särskilt uppdrag att leda och stödja kommunens övriga förvaltningar. Dagens digitala utmaningar omfattar även kommunernas arbete vilket inte minst påverkar hur vi bevarar information långsiktigt. Idag går vi ifrån att producera fysiska handlingar till digitala och det är därför viktigt att utveckla och driva arbetet med ett långsiktigt digitalt bevarande framåt.
Vad du ska göra
Som samordnare för e-arkiv är du en sammanhållande kraft i kommunernas gemensamma arbete med digital arkivering. Du leder och samordnar utvecklingen av e-arkivlösningar och är kontaktperson gentemot både interna verksamheter eller externa leverantörer.
Du kommer att:
- Vara systemförvaltare/objektspecialist för Ciceron e-arkiv (twoday AB).
- Samverka med arkivarier, IT-avdelningar och systemförvaltare i kommunerna.
- Informera, planera och följa upp arbetet med e-arkivering.
- Utveckla styr- och stöddokument samt föreslå tekniska lösningar.
- Bidra till att kommunerna når sina mål inom digitalisering, rättssäkerhet och informationsförvaltning.
Du blir en del av ett välfungerande samarbete mellan kommunerna och får möjlighet att påverka både strategiska beslut och praktisk implementation. På sikt kan fler kommuner i Halland komma att ingå i samarbetet.
Vem du är
För att lyckas i rollen behöver du ha en god analytisk förmåga och ett problemlösande arbetssätt där du ser till helheten och hittar praktiska lösningar. Du är samarbetsinriktad och har lätt för att bygga relationer vilket gör att du får olika aktörer att arbeta mot gemensamma mål. Du arbetar strukturerat och har god planeringsförmåga där du kan prioritera och organisera arbetet utifrån både kortsiktiga behov och långsiktiga mål. Dessutom är du kommunikativ och relationsskapande med förmåga att skapa förtroende och vara lyhörd för olika behov.
Du trivs med att arbeta självständigt och har ett konsultativt arbetssätt där du anpassar dig efter mottagaren. Du uppskattar att röra dig mellan olika verksamheter och ser värdet i att samordna och skapa gemensamma lösningar.
Dina erfarenheter
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en högskoleutbildning inom systemvetenskap eller annan likvärdig utbildning såsom YH-utbildning kan vara relevant. Du har god övergripande IT-kunskap och ett intresse för digitala lösningar samt erfarenhet från offentlig verksamhet, gärna inom kommun eller region. Eftersom rollen innebär resor mellan kommuner är B-körkort ett krav.
- Högskole-, universitets- eller YH-utbildning inom systemvetenskap, alternativt annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet från offentlig verksamhet, gärna inom kommun eller region.
- God övergripande IT-kunskap.
- Intresse för digitala lösningar.
- B-körkort är ett krav, då rollen innebär resor mellan kommuner.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arkivarbete, särskilt inom e-arkiv eller informationsförvaltning, samt kunskap om relevanta lagar och regelverk inom området. Erfarenhet av ärendehanteringssystem eller andra e-arkivlösningar är också ett plus.
Sök tjänsten via Halmstad kommun
Vad vi erbjuder
Hos oss får du trygghet och balans i arbetslivet med kollektivavtal, möjlighet till löneväxling till pension och semesterväxling för ökad flexibilitet. Du har 25 semesterdagar fram till 39 års ålder, 31 dagar från 40 år och 32 dagar från 50 år. Vi erbjuder utöver det bland annat friskvårdsbidrag, gym och hälsoinspiratörer samt hälsosamtal det år du fyller 40, för att du ska må bra och orka i längden.
I tjänsten som samordnare får du möjlighet att vara med och driva den digitala utvecklingen i de fyra kommunerna i Halland och bidra till en modern och hållbar informationsförvaltning. Du blir en nyckelperson i ett etablerat samarbete med engagerade kollegor och får arbeta nära både teknik och verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har fokus på ledning, samordning och uppföljning för att kommunkoncernen ska arbeta effektivt med invånarnas bästa i fokus. Förvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet och jobbar för hållbar tillväxt i Halmstads kommun. Tillsammans ansvarar vi också för styrning och utveckling av kommungemensamma frågor som HR, kommunikation, administration och ekonomi.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
