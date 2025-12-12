Samordnare till Enebackens utredningsavdelningar
2025-12-12
Enebackens institution växer och utvecklas - och i vår utökar vi utredningsplatserna. Vi söker därför ytterligare en engagerad och kunnig samordnare till vårt team på utredningssidan, som idag består av två sektionschefer och en samordnare.
På Enebacken kommer du att få möjlighet att vägleda och handleda i det viktiga och komplexa arbetet med att utreda och stödja familjer och barn som befinner sig i svåra livssituationer. Vårt utredningsarbete är fördjupande och kräver en helhetssyn på varje familj där vi noggrant kartlägger både styrkor och utmaningar. Genom att arbeta metodiskt med observationer, intervjuer och analyser av familjens situation skapar våra utredare en tydlig bild som ligger till grund för att skräddarsy stödinsatser som verkligen kan göra skillnad på lång sikt.
På Enebacken arbetar vi efter evidensbaserade metoder och ett noggrant strukturerat utredningsarbete, vilket innebär att vi både följer riktlinjer och ständigt strävar efter att hitta nya insikter om vad som bäst kan stödja varje enskild familj.
Som samordnare arbetar du nära sektionschefer och samordnare inom både utredning och behandling. Tillsammans vägleder vi, planerar och följer upp samt stöttar arbetsgruppernas dagliga arbete på Enebacken.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga uppdrag är att säkerställa att utredningarnas uppdragsfrågor besvaras och att stödja och vägleda utredarna i deras arbete.
Du kommer bland annat att:
• Samordna arbetssätt och säkerställa kvalitet genom dagligt ärendestöd
• Vara delaktig i verksamhetens utvecklingsarbete
• Hantera köplanering och akuta förfrågningar
• Ge feedback på skriftliga underlag
• Följa relevant lagstiftning och forskning samt förmedla viktiga förändringar
• Introducera nyanställda och delta i verksamhetsövergripande forum
• Ansvara för personalbemanning, statistik och administrativa uppgifter
• Vara superanvändare i Journal DigitalKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen (210 hp)
- Flerårig erfarenhet av utredningsarbete inom barn och familj
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande:
• Kunskap och erfarenhet av anknytningsteori, lösningsfokuserat arbetssätt och Signs of Safety
• Erfarenhet av att samordna och leda grupper
• Erfarenhet av handledning, coaching och arbete med komplexa ärenden
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete
• Erfarenhet av intern och extern samverkan
• Erfarenhet av att arbeta med familjer på institution
Om dig:
• Tydlig och analytisk - Du har ett lyhört och respektfullt förhållningssätt i samarbeten och kommunicerar tydligt. Du kan hantera konflikter konstruktivt och tänka analytiskt. Du ser helheter, driver förbättringar och arbetar strukturerat och strategiskt.
• Personlig mognad - Du är trygg och har förmåga till självinsikt. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du vågar uttala egna ställningstaganden utifrån din roll även om de inte sammanfaller med andras åsikter.
• Flexibel och anpassningsbar - Du har förmågan att hantera förändringar med en positiv inställning och anpassar dig efter olika människor och situationer och ser förändringar som en chans att utvecklas och växa.
• Självständig och trygg - Du är stabil i dig själv, vilket visar sig i din förmåga att hantera osäkerhet och använda den som en möjlighet att lära och växa. Du arbetar rationellt och analytiskt, och söker aktivt efter att förstå problem på djupet för att skapa fungerande och långsiktiga lösningar.
Rollen kräver att du kan leda utan att vara chef och ha ett helhetsperspektiv i det dagliga arbetet och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Enebacken är en barn- och familjeinstitution som tar emot familjer med barn 0-12 år för planerad utredning, behandling eller akuta placeringar. Vårt team består av socionomer, socialpedagoger, lokalvårdare, assistent, samverkanskoordinator och psykolog. Vi arbetar på uppdrag av och i nära samverkan med myndigheten för barn och familj.
På Enebacken arbetar idag fyra sektionschefer, fyra samordnare, ca 24 behandlare samt ca 25 utredare i både hemmiljö och på institution.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Vi kommer att hålla första intervjuer den 15:de och 16: januari och om du går vidare planerar vi för en andra intervju den 23:de januari.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Tänk på att dina svar bör kunna styrkas och bekräftas i ditt CV.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
Malmö stad Jobbnummer
