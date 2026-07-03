Samordnare till Bostadssociala gruppen
Vidingehem AB / Socialsekreterarjobb / Växjö Visa alla socialsekreterarjobb i Växjö
2026-07-03
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Vill du bidra till trygghet och trivsel för våra 11 000 hyresgäster? Vi söker nu en samordnare till det team som utgör navet för trygghets- och trivselarbete på Vidingehem. Du kommer att ingå i en expertgrupp som jobbar operativt med bostadssociala frågor t.ex. störningar, oriktiga hyresförhållanden och vräkningsförebyggande insatser. Tillsammans skapar vi trygghet i och mellan husen genom tät dialog med hyresgäster, socialtjänst, polis och andra myndigheter.
Vi är drygt 140 medarbetare som arbetar med att finnas till hands i vardagen för att göra boendet enkelt och bekvämt för våra hyresgäster.
Vi är stolta över vår goda företagskultur och kan erbjuda en trivsam och framåtriktad arbetsplats.
Som en del av Växjö kommun och som Växjös allmännyttiga bostadsbolag tar vi ett aktivt miljö- och samhällsansvar och är en viktig del av en hållbar utveckling i vår stad. Med fokus på våra hyresgäster, våra medarbetare och en hållbar framtid för hela kommunen skapar vi livskvalitet och trygghet.
Vill du vara med och skapa livskvalitet och trygghet?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
• Utreda bostadssociala ärenden från att ta emot underlag från hyresgäst eller annan person till att det är färdigutrett och avslutat.
• Arbeta på fältet och ha en nära dialog med hyresgäster och kollegor för att tillsammans hitta konstruktiva lösningar på de situationer som kan uppstår.
• Utgöra en stödfunktion till övriga avdelningar på bolaget i bostadssociala frågor.
• Vräkningsförebyggande åtgärder och utredningar av misstänkt andrahandsuthyrning.
• Delta i dialoginsatser så som kvartersträffar, trygghetsvandringar, lovverksamhet, samrådsmöten, närvaro på mötesplatser eller annan aktiv närvaro.
• Vid behov, ge stöd i att rapportera orosanmälningar eller ge tips till rätt instanser för vidare åtgärder.
• Tillsammans med hyresgäster och kollegor arbeta proaktivt för hög trivsel i våra bostadsområden.
• Samverka med myndigheter såsom Polisen, Socialtjänsten, Kronofogden, Försäkringskassan och Skatteverket.
Rollen innebär att du ibland hanterar komplexa situationer och möter människor i utsatta livssituationer. Därför behöver du vara trygg, professionell och kunna fatta välgrundade beslut även i utmanande ärenden.
Du arbetar tillsammans med fyra samordnare, en mötesplatsutvecklare, en trivselvärd och en chef. Tillsammans bildar ni Vidingehems Bostadssociala grupp. En funktion som ständigt utvecklas. Bostadssociala gruppen ingår i företagets Marknadsavdelning och vi samverkar aktivt med hela bostadsbolaget och Växjö kommunkoncern.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk bakgrund inom socionomi eller liknande och några års erfarenhet av arbete med sociala frågor.
• God kunskap i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
• B-körkort.
Ett extra plus om du dessutom har:
• Erfarenhet av myndighetsutövning eller kvalificerade utredningar inom socialt arbete är meriterande.
• Kunskap i arabiska.
• Mycket god vana av samverkan inom offentlig verksamhet.
Som person tror vi att du är:
• Engagerad och driven: det märks att du brinner för socialfrågor och därmed människan.
• Nyfiken och lyhörd: du vill lära dig och uppskattar samarbete men också att jobba självständigt
• Gillar att tempoväxla: du kan snabbt gå från planerat arbete till akut händelse.
• Kundorienterad med känsla för service och kvalitet: det är viktigt för dig att våra hyresgäster är trygga och nöjda.
• Strukturerad och god administrativ förmåga.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Är du vår nya kollega och trygghetsskapare? Vi önskar ditt svar senast 23:e augusti. Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VH 13/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vidingehem AB
(org.nr 556935-3534), https://www.vidingehem.se/om-oss/jobba-hos-oss.html
Box 241 (visa karta
)
351 05 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Bostadssocialchef
Martin Eneborg Martin.Eneborg@vidingehem.se +46470599018 Jobbnummer
9991464