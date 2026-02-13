Samordnare till barnverksamhet inom Sektor funktionshinder.
Östersunds Kommun / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-02-13
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Vill du vara med och forma en ny roll och göra verklig skillnad för barn och familjer?
Vi står just nu inför ett spännande skede där ett ökat inflöde av beslut gör att behovet av samordning i vår verksamhet ökat och vi söker därför en samordnare till Sparven Korttidsboende. På Sparven tar vi emot barn i åldrarna 3-8 år med funktionsnedsättningar som beviljats dygn på korttidsvistelse enligt LSS. Här får barnen möjlighet till rekreation, lek och miljöombyte, samtidigt som deras vårdnadshavare ges värdefull avlastning.
I detta uppdrag blir du navet i planeringen av de beviljade korttidsdygnen, med ansvar för att skapa struktur, kvalitet och trygghet för både barn, vårdnadshavare och verksamheten.
Din placering är på Sparven korttidsboende men du kommer också arbeta på Krondikesvägen 60 och våra andra arbetsplatser i centrala Östersund. Du har årsarbetstid och arbetar kontorstider, 40 timmar i veckan.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ditt nya jobb
Som samordnare på Sparvens korttidsboende är du spindeln i nätet, den som håller ihop helheten och säkerställer att verksamheten fungerar tryggt, strukturerat och med barnens bästa i fokus. Här får du en nyckelroll där du självständigt planerar och organiserar barnens beslut om korttidsvistelse. Som samordnare är du direkt underställd enhetschefen och har stora möjligheter att påverka hur du lägger upp ditt arbete.
Vårt mål är att skapa en genomtänkt och behovsanpassad barnplanering, där du utifrån varje barns förutsättningar schemalägger vistelsen och bemanningen på ett effektivt och kvalitetsdrivet sätt. Rollen kräver ett helhetstänk där du väger samman barnens olika behov, funktionsnedsättningar, beslutade dygn och verksamhetens beläggning för att få planeringen att gå ihop. Det är ett komplext och viktigt pussel där du bidrar till att barnen får en trygg vistelse och vårdnadshavarna en välfungerande avlastning.
Ditt uppdrag innefattar att planera in beviljade dygn, lägga schema för medarbetare utifrån verksamhetens behov, samt ansvara för logistiken kring barnens transporter till förskola. Du arbetar inte direkt med barnen, men du är en central del av att skapa förutsättningarna för deras trygghet och kontinuitet. Rollen innebär även administration i Heroma kopplat till schemaläggning och personalärenden, samt dokumentation i Viva.
Som samordnare har du nära dialog och samarbete med både enhetschef och medarbetare, liksom med vårdnadshavare och övriga samordnare inom våra andra barnverksamheter i sektorn. Du arbetar hos oss på Sparven men kommer på sikt även att få uppdrag inom andra barnverksamheter. Tillsammans med de andra samordnarna och vårt verksamhetsstöd bildar ni ett starkt och stöttande team.
Vanliga arbetsuppgifter
Arbetet innehåller administrativa uppgifter och innebär såväl ett självständigt arbete och ett nära samarbete med enhetschef, medarbetare och anhöriga. Med din helhetssyn, goda omdöme och tydliga kommunikation ser du till att det dagliga arbetet på enheten fungerar. Det kan exempelvis innebära att:
• Planering och organisering av barnens korttidsvistelse.
• Bemanna utifrån ekonomiska ramar, schemaplanera utifrån gällande lagar och regler, rapportera och planera vid olika typer av frånvaro samt att planera för semestrar.
• Organisera och upprätthålla rutiner för god ordning och reda samt säkerställa en god planering.
• Skapa och bibehålla goda relationer med medarbetare och anhöriga.
• Vara delaktig i enhetens verksamhetsplanering och uppföljningar.
Enhetschef kan utöver detta delegera andra arbetsuppgifter.
Din kompetensPubliceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser gärna att du har en inriktning mot vård, pedagogisk eller socialt arbete.
• Mycket goda kunskaper i det svenska språket, muntligt och skriftligt.
• Goda datakunskaper och systemvana.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete som samordnare.
• Erfarenhet av administrativt arbete, gärna schemaplanering och/eller samordning.
• Erfarenhet av att arbeta i aktuella datasystem såsom Heroma, Viva, Outlook, Teams.
• Kunskap om kollektivavtal och arbetstidslagar.
• Erfarenhet av arbete med barn/ungdomar med funktionsnedsättning.
• Erfarenhet av arbete i LSS-verksamhet.
• Körkort.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig
Vi söker dig som vill samordna och planera korttidsvistelse för barn och säkerställa att varje barn får en trygg, välfungerande och genomtänkt insats.
Du har helhetssyn och förstår hur din planering påverkar barn, familjer och verksamhet. Du arbetar självgående och strukturerat, med god förmåga att organisera, prioritera och hålla tidsramar. Med ekonomisk medvetenhet använder du verksamhetens resurser effektivt, samtidigt som du visar gott omdöme i komplexa avvägningar mellan behov, bemanning och riktlinjer.
Du är flexibel när förutsättningar förändras och har en trygg samarbetsförmåga, där du kommunicerar tydligt och bygger goda relationer med både kollegor och vårdnadshavare.
Övrigt
Inför eventuell anställning behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, för arbete med barn med funktionsnedsättning.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Louise Iversen louise.iversen@ostersund.se 063-14 47 18 Jobbnummer
9742687