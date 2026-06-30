Samordnare till Arbetsmarknadsenheten
Gällivare kommun / Socialsekreterarjobb / Gällivare Visa alla socialsekreterarjobb i Gällivare
2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Beskrivning av verksamheten
Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors liv? Har du ett starkt engagemang för att bidra till att människor närmar sig arbete eller studier? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Arbetsmarknadsenheten har ett viktigt samhällsuppdrag – att stötta och vägleda personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden mot egen försörjning genom arbete eller studier. Inom enheten finns sju olika arbetsplatser med varierande inriktning. Vi ansvarar även för mottagande och bosättning av nyanlända som anvisats till Gällivare. Kommunens feriejobb för ungdomar samt det kommunala aktivitetsansvaret för unga som inte fullföljer gymnasiestudier är också uppdrag som ligger under Arbetsmarknadsenheten.Dina arbetsuppgifter
Som samordnare har du en central roll i arbetet med aktivitetskravet inom socialtjänstlagen (SoL), med fokus på att stötta personer med ekonomiskt bistånd att närma sig den reguljära arbetsmarknaden.
Du som samordnare kommer också arbeta tillsammans med ledningsgruppen och den politiska ledningen för att utveckla och samordna förvaltningens arbete i olika frågor. Rollen kräver stor flexibilitet eftersom verksamheten ständigt möter nya utmaningar. Det innebär att arbetsuppgifterna kan variera över tid och vara en kombination av administrativt och operativt arbete inom alla våra verksamheter. Som samordnare har du en viktig funktion i till exempel:
samordningsfrågor
kompetensförsörjning
kontakt med skolor, socialförvaltning samt andra interna och externa aktörer
administration
stöd till chefer
projektstöd
Det kan även bli aktuellt med ansvar inom områden som logistik, utbildning och lokaler.
Exempel på konkreta arbetsuppgifter:
Delta i ledningsgruppens möten, till exempel boka besök och föra anteckningar
Arbeta med förvaltningsövergripande uppdrag inom kompetensförsörjning
Utföra uppdrag från ledningsgruppen, till exempel inom revisionsgranskningar, arbetsprocesser och informationsmaterial
Samverka med skolor inom både gymnasiet och vuxenutbildningenKvalifikationer
Har högskoleutbildning inom exempelvis socialt arbete, beteendevetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten. Erfarenhet av arbete med personer som har fysiska och/eller psykiska begränsningar. Har god administrativ förmåga och är van att arbeta med uppföljning, ekonomi och god datavana. För att lyckas i rollen är du en trygg, engagerad, lösningsorienterad kollega som är kommunikativ och samarbetsinriktad. Du är strukturerad med god förmåga att prioritera och är lyhörd med ett genuint intresse för människor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav på B-körkort.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning – ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Fackliga företrädare
Vision, tel: 0970-185 31, gallivareavdelningen@fv.vision.seÖvrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling
Ett utvecklande och meningsfullt arbete
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Engagerade kollegor och en verksamhet med starkt samhällsfokus
Här kan du läsa mer om Gällivare kommun som arbetsgivare: https://gallivare.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete-
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9985753