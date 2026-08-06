Samordnare till Amra HVB och Stödboende
V o B Syd AB / Behandlingsassistentjobb / Kristianstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Kristianstad
2026-08-06
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VoB Syd är ett offentligägt bolag som drivs på uppdrag av kommunerna i Skåne och Kronoberg. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte och erbjuder vård, behandling och stöd inom socialtjänstens område, i nära samarbete med uppdragsgivarna.
Amra HVB och Stödboende är en del av VoB Syd och arbetar med ungdomar i åldern 15–20 år. Vi erbjuder både behandlingsinsatser och stöd i självständighet, med fokus på struktur, relationer och ett miljöterapeutiskt arbetssätt. Målet är att skapa en trygg och stabil vardag och ge förutsättningar för långsiktig förändring och utveckling.
Vår företagskultur kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås. Publiceringsdatum2026-08-06Övrig information
Inom VoB:s verksamheter är arbetstiden rökfri och du behöver ha B-körkort.
Inför en ev. anställning inhämtar arbetsgivaren utdrag från misstanke- och belastningsregistret.
Kollektivavtal: AB/HÖK, vård och omsorg.
1 plats(er).
Nu söker vi på Amra HVB och stödboende en samordnare för ett vikariat när vår nuvarande samordnare går på föräldraledighet. Vi letar efter dig som vill vara med och skapa en trygg och utvecklande vardag för ungdomar och samtidigt bli en del av en arbetsplats där engagemang, gemenskap och kvalitet står i centrum.
Hos oss får du arbeta i ett erfaret team med korta beslutsvägar, stort inflytande och en kultur där vi hjälper varandra att lyckas. Vi tror att de bästa resultaten skapas när medarbetare trivs, utvecklas och känner stolthet över sitt arbete.
Om rollen
Som samordnare har du ett övergripande ansvar för ärendena i verksamheten. Du säkerställer att planering, genomförande och uppföljning håller hög kvalitet och att arbetet drivs framåt enligt uppdrag.
Du:
• samordnar kontakten med socialtjänst, skola och andra aktörer
• säkerställer att rätt information finns i ärendena
• ansvarar för dokumentation, analys och bedömningar
• leder, fördelar och följer upp det dagliga arbetet i teamet
• säkerställer att genomförandeplaner följs och att deadlines hålls
• stöttar kollegor i pågående ärenden och kan fatta beslut vid behov
• bidrar aktivt till struktur och utveckling i verksamheten
Rollen innebär både operativt arbete i vardagen och ett tydligt ansvar för helheten.
Vi söker dig som
• har en beteendevetenskaplig högskoleutbildning på minst kandidatnivå
• har erfarenhet från HVB, socialtjänst eller liknande verksamhet
• har god kunskap om dokumentation och socialrätt
• uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning eller samordning.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara:
• strukturerad och kunna planera, organisera och följa upp arbetet så att ärenden drivs framåt och deadlines hålls
• trygg och stabil, står stadigt i din roll, fattar beslut och behåller lugnet även i pressade situationer
• pedagogisk i ditt ledarskap och kan vägleda kollegor på ett tydligt och respektfullt sätt
• relationsskapande och bygger förtroende både internt och i samverkan med externa aktörer
• analytisk och kan tolka information och göra välgrundade bedömningar
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att skapa struktur och att leda andra på ett tryggt och pedagogiskt sätt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Snarast, enligt överenskommelse., upphör: 2027-08-15 .
Arbetstid: Mån-fre, dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338323". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare V o B Syd AB
(org.nr 556650-4204), http://www.vob.se/verksamheter/hvb-for-ungdomar/amra/
Fältvägen 1 (visa karta
)
291 39 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VoB Syd AB, Amra HVB och stödboende Kontakt
Enhetschef
Hanna Karlsson hanna.karlsson@vob.se +46765677160 Jobbnummer
10024357