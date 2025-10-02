Samordnare till äldreomsorgens bemanningscenter
Uppsala kommun, Avd öppna och tidiga insatser ÄLN / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-10-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avd öppna och tidiga insatser ÄLN i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du vara med och bemanna äldreomsorgens verksamheter med engagerade vikarier? Är du intresserad av en roll där du kombinerar rekrytering, personalfrågor och service i en meningsfull arbetsmiljö? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som samordnare!
Äldreomsorgens bemanningscenter söker en engagerad och noggrann samordnare som vill bidra till att säkerställa personalförsörjningen inom våra verksamheter.
Ditt uppdrag Som samordnare är du en nyckelperson som ansvarar för att ta emot beställningar från verksamheter som efterfrågar vikarier. Du säkerställer att behovet av personal tillgodoses genom att aktivt rekrytera, intervjua och anställa nya vikarier. Din roll innebär också att säkerställa att verksamheterna får kvalificerade och lämpliga medarbetare, vilket bidrar till en trygg och kvalitativ äldreomsorg. Du kommer att jobba tillsammans med andra samordnare och administratörer. Arbetsgruppen jobbar på uppdrag från verksamhetschefer i Äldreomsorgen och ni ansvarar för rekrytering av intermittent anställda. I uppdraget ingår även att informera och delta i mässor.
Din bakgrund Vi söker dig som har fullgjorda gymnasiestudier och bred erfarenhet av äldreomsorg där du arbetat med vårdnära tjänster men även i administrativa tjänster. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av rekrytering och av arbete i politiskt styrd organisation.
Vi ser att du har kunskaper i anställningsförfaranden och lagstiftning gällande anställning. Det är meriterande om du har kunskaper i personal- och lönesystemet Heroma, Microsoft 365, rekryteringssystem och social dokumentation.
Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Vidare är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Robin Fält, samordnare, 018-727 63 97 eller Susanne Andersson, områdeschef, 018-727 72 76.
Facklig företrädare: Vision, Karin Lundborg, 018-727 51 52.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan (eller rekryteringsprocessen), kontakta rekryteringsenheten: 018-727 23 30Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2025-00727". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd öppna och tidiga insatser ÄLN Kontakt
Övergripande samordnare
Robin Fält robin.falt@uppsala.se 0187276397 Jobbnummer
9537448