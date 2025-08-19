Samordnare sökes till vårt kontor i Norrköping
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som personal- och kundansvarig inom service- och omvårdnadssektorn.
Som person ser vi att du är strukturerad, empatisk trygg och noggrann. Vi ser att du har lätt att skapa långvariga relationer och har ett brinnande intresse för att möta olika typer av människor. För att lyckas i rollen så krävs det att du är social, servicemedveten och har en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du trivs i en miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter, du arbetar självständigt men också tillsammans med dina kolleger.
Rollen innebär att du är främsta kontaktpersonen för kunder och för personalgrupper.
Arbetsuppgifter:
• Förvalta kund
• Rekrytera medarbetare samt ansvara för schemaläggning och bemanning
• Ansvarig för jourtelefon vissa veckor
• Ansvara för kundernas beslut och dokumentation
• Delta i säljorganisationen
• Delta och leda hälso- och arbetsmiljöarbetet
• Leda APT möten
• Ha kontakt med olika myndigheter
• Administrativa arbetsuppgifter
Mycket meriterande är om du har erfarenhet av arbete som samordnare/kundansvarig inom personlig assistans.
Körkort är ett krav.
Din arbetsplats kommer vara på vårt kontor i Norrköping.
Arbetstiderna är måndag till fredag 08.00 till 17.00.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan hela rekryteringstiden gått ut.
Om anställningen
Lön
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Var ligger arbetsplatsen?
Arbetsplatsen ligger i kommunen Norrköping i Östergötlands län
Arbetsgivaren
Inspirera Assistans AB https://inspireraassistans.se/ Publiceringsdatum2025-08-19Kontaktuppgifter för detta jobb
• Marie Svall
Enhetschef marie.svall@inspireraassistans.se
0101829032 Ersättning
