Samordnare sökes till Unika Kårlandagården
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Vårdarjobb / Lessebo Visa alla vårdarjobb i Lessebo
2026-04-29
, Emmaboda
, Tingsryd
, Växjö
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unika LSS Omsorg Sverige AB i Lessebo
, Växjö
, Örkelljunga
, Höör
, Eslöv
eller i hela Sverige
Om Unika Kårlandagården
Unika Kårlandagården ligger i den lilla småländska orten Hovmantorp i Lessebo kommun. Verksamheten består av 6 lägenheter i en radhuslänga om två eller tre rum med kök.
Vi använder oss av metoder och arbetssätt så som lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik och verksamheten vänder sig till vuxna som tillhör personkrets 3.
På Unika arbetar vi med diplomerat stödpersonskap inom våra LSS-verksamheter, vilket är ett arbetssätt som syftar till att förverkliga vår vision att stärka individen.
Om rollen som Samordnare/stödassistent
I rollen som samordnare arbetar du främst med att ge stöd och service utifrån de boendes önskemål och med att ge den enskilde en meningsfull vardag, utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Du arbetar även med administrativa arbetsuppgifter såsom schemaläggning, bemanning, kvalitetsförbättringar, riskbedömningar och dokumentation.
Du har ett nära samarbete med verksamhetschefen och en nära kontakt med medarbetargruppen. Din roll blir central i att stödja den dagliga driften av verksamheten. Du ger stöd och service både i hemmet och i fritidsaktiviteter samt utvecklar det pedagogiska stödet utifrån den enskildes behov.
Samordnarrollen ger utrymme för självständig planering, där du själv ansvarar för att förlägga både administrativ tid och arbete med brukarna på ett professionellt och ändamålsenligt sätt.
I rollen som stödassistent är du en trygg person och stöttar brukarna med att skapa struktur, tydlighet och delaktighet i deras vardag. I rollen ingår att ge stöd utifrån brukarens individuella behov, både praktiska moment och i att stärka självkänsla, trygghet och självbestämmande.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
Stödja brukare i aktiviteter och socialt deltagande
Skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid
Stöder och vägleder med personlig omvårdnad
Medicinhantering
Hjälpa till med hushållssysslor som städning, tvätt och matlagning
Planera och genomföra inköp, tex mat
Tjänstgöringsgraden är 100% och arbetstiden är förlagd på dagtid/kvällar och helger.
Vem är det vi söker?
Du har erfarenhet från LSS men kanske även kunskap om pedagogiskt förhållningssätt och hur man bemöter individer med olika funktionsvariationer. Du är lyhörd och kommunikativ och du förstår att detta blir viktiga verktyg för ett gott och tydligt bemötande gentemot såväl boende som närstående. Som kollega bidrar du aktivt till ett positivt och framåtsträvande arbetsklimat. Du ser naturligt möjligheter istället för hinder och har en mycket god förmåga att anpassa dig efter nya situationer. Du kan arbeta både självständigt och i team med dina kollegor.
Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Tidigare erfarenhet inom arbetsledande/samordnande uppdrag och en naturlig fallenhet att leda och driva utvecklingsfrågor.
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen LSS vuxna personkrets 3.
Eftergymnasial utbildning, t.ex stödpedagog, beteendevetenskap, socialpedagog, högskoleutbildning inom pedagogik eller social arbete.
Meriterande om du därtill har:
Erfarenhet och kompetens inom tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av att arbeta med individer med komplex psykosocial beteendeproblematik.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare Tjänstgöringsgrad: 100% Arbetstid: Dagtid/kvällar/helger Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Tjänsten förutsätter att du har relevant utbildningsbakgrund och erfarenhet inom området. Ansökningar som ej uppfyller dessa grundkrav kommer inte att beaktas.
Vad kan vi erbjuda dig?
Unika Omsorg är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret (HVB) tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2026-06-21 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Om Attendo/Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Anette Malm, verksamhetschef.
Mbl: 0709 -95 95 71, mail: anette.malm@unika.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7654696-1973583".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), https://unikalss.teamtailor.com
Wieselgrensgatan 27 (visa karta
)
365 41 HOVMANTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Unika Kontakt
Anette Malm anette.malm@unika.se Jobbnummer
9882779