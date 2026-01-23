Samordnare sökes till Stockholm
2026-01-23
Om jobbet
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet
, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som personal- och kundansvarig inom service- och omvårdnadssektorn.
Som person ser vi att du är strukturerad, empatisk trygg och noggrann. Vi ser att du har lätt att skapa långvariga relationer och har ett brinnande intresse för att möta olika typer av människor. För att lyckas i rollen så krävs det att du är social, servicemedveten och har en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du trivs i en miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter, du arbetar självständigt men också tillsammans med dina kolleger.
Rollen innebär att du är främsta kontaktpersonen för kunder och för personalgrupper.
Att du talar svenska är ett krav och om du även talar grekiska är det meriterande. Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
• Förvalta kund
• Rekrytera medarbetare samt ansvara för schemaläggning och bemanning
• Ansvarig för jourtelefon vissa veckor
• Ansvara för kundernas beslut och dokumentation
• Delta i säljorganisationen
• Delta och leda hälso- och arbetsmiljöarbetet
• Leda APT möten
• Ha kontakt med olika
• Administrativa uppgifter
Din arbetsplats kommer vara på vårt kontor i Solna.
Arbetstiderna är måndag till fredag 08.00 till 17.00.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan hela rekryteringstiden gått ut.
Roula Psoma
enhetschefroula.psoma@inspireraassistans.se
