Samordnare sökes till Broarp HVB
Viljan Individ och Familj AB / Behandlingsassistentjobb / Eksjö
2025-10-21
Om Viljan Broarp
Broarp HVB ligger strax utanför Eksjö och är en del av Viljan Region Skola och Boende. Här får barn och unga i åldern 12 till 23 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykosocial problematik möjlighet att leva och utvecklas i en trygg och anpassad miljö där struktur, förutsägbarhet och delaktighet står i centrum.
Verksamheten består av tre avdelningar samt ett mindre specialboende där vi tar emot ungdomar för kartläggning eller kortare insatser. Vi tar inte emot ungdomar med aktivt missbruk eller kriminell identitet.
Styrkan ligger i helheten, att skola och boende samverkar tätt och att vi har nära kontakt med både vårdnadshavare och socialtjänst. Tillsammans skapar vi en stabil grund för att varje ungdom ska kunna utvecklas i sin egen takt och känna framtidstro.
Om rollen som Samordnare
Vi söker en samordnare som vill vara med och leda arbetet nära ungdomarna, i vardagen, i relationerna och i teamet. Hos oss är ledarskapet praktiskt, närvarande och bygger på tillit, tydlighet och ansvar. Du blir en nyckelperson i att hålla ihop avdelningens riktning och skapa en miljö där ungdomar kan växa, träna färdigheter och känna sammanhang.
Som samordnare leder du det dagliga arbetet på avdelningen tillsammans med personalgruppen. Du ser till att rutiner följs, att dagen har struktur och att kommunikationen fungerar. Du handleder medarbetarna i behandlingsarbetet och bidrar till en kultur där både ungdomar och kollegor känner sig trygga, sedda och delaktiga.
Du arbetar tätt tillsammans med föreståndare, BVC, psykolog och övriga samordnare. Tillsammans utvecklar ni både arbetssätt och kvalitet i verksamheten, med fokus på bemötande, struktur och färdighetsträning.
Vi söker dig som har erfarenhet av HVB eller liknande verksamhet. Du har förmåga att skapa trygghet och riktning, och du trivs i en roll där du både leder och deltar. Du är relationsskapande, ansvarstagande och står stadigt även i komplexa situationer
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda det dagliga arbetet på avdelningen och säkerställa struktur, förutsägbarhet och trygghet i vardagen.
Stötta, handleda och följa upp personalens arbete i relation till ungdomarna.
Vara närvarande i verksamheten och bidra till en trygg och stabil kultur i personalgruppen.
Säkerställa att rutiner, genomförandeplaner och bemötandeplaner följs i det praktiska arbetet.
Ansvara för planering och uppföljning av det dagliga schemat i dialog med verksamhetschef/BVC.
Hålla i och dokumentera avdelningens möten och följa upp beslut och åtgärder.
Samarbeta med föreståndare, BVC, psykolog och övriga samordnare i verksamhetsövergripande utvecklingsarbete.
Hålla fokus på uppdraget och verka för att arbetet på avdelningen sker i linje med Broarps värdegrund och behandlingsidé.
Personliga egenskaper Vi söker dig som leder genom närvaro, tydlighet och tillit. Du trivs när du får ta ansvar, tänka tillsammans med andra och skapa ordning i komplexa situationer. Du är stabil, modig och trygg i att ge både stöd och återkoppling. Du har förmåga att hålla fokus på uppdraget även när vardagen är intensiv, och du står stadigt i relation till både ungdomar och kollegor.Publiceringsdatum2025-10-21Kvalifikationer
Utbildning som socionom behandlingspedagog eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av arbete med ungdomar inom HVB, LSS eller annan vård- och behandlingsverksamhet.
Förmåga att planera, följa upp och dokumentera enligt gällande rutiner.
God samarbetsförmåga och vana att kommunicera i team.
Körkort B krävs.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med ungdomar med NPF och komplex psykosocial problematik.
Tidigare ansvar eller nyckelroll i att leda personalgrupp, samordna avdelning eller utveckla rutiner i vård- eller HVB-verksamhet.
Kunskap om relationsbaserat och lågaffektivt arbete, samt erfarenhet av att omsätta behandlingsidéer i praktisk vardag.
Erfarenhet av samverkan med socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård i behandlingssammanhang.
Anställningsvillkor
Roll: Samordnare
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Finns
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-11-21 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Cosma Akterin-Gill
Verksamhetschef
Telefon +46 (0)73 066 00 59 Ersättning
