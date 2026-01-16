Samordnare Sökes För Vikariat Till Soloms Hemtjänst
2026-01-16
Gillar du planering, kan snabbt anpassa dig till nya förutsättningar och se lösningar? Är du en kommunikativ person som vill ha en nyckelroll i en dynamisk och samhällsviktig och verksamhet? Då kan detta vara tjänsten för dig!

Om tjänsten
Som samordnare inom SOLOMs hemtjänst är du navet i verksamheten.
Du arbetar i ett högt tempo där förmågan att prioritera, samarbeta och behålla lugnet även under utmanande perioder är avgörande. Du brinner för att ge god service och skapa trygga samt hållbara lösningar för både kunder och medarbetare.
Du arbetar i ett nära team bestående av verksamhetschef, biträdande verksamhetschef och två samordnare. Din roll är central i verksamheten och du har en stor variation av arbetsuppgifter, bland annat:
- Schemaläggning och bemanning
- Ta emot och verkställa beslut från biståndshandläggare
- Planera insatser hos kund utifrån deras önskemål och behov
- Genomföra introduktion av nyanställda, studenter och feriearbetare
- Påbörja social dokumentation och genomförandeplaner
- Utföra hembesök hos kunder
- Operativt stöd till medarbetargruppen
SOLOM erbjuder en arbetsplats med glädje, engagerade medarbetare, god gemenskap och närvarande ledare. Som anställd hos oss erbjuds du även förmåner som generöst friskvårdsbidrag och Edenred lunchkortet (subventionerad lunch). Självklart har vi också kollektivavtal.
Vår hemtjänst finns bara i Sollentuna, vi är kommunens största utförare och erbjuder trygg, individanpassad hjälp till våra kunder i nära samarbete med deras anhöriga.
Tjänsten är ett vikariat på 80 % under 4 månader, med möjlighet till förlängning. Placering är i våra lokaler i centrala Sollentuna och arbetstiderna är förlagda till vardagar. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.
Om dig
Du har god förmåga att förutse problem och har lätt för att prioritera eller anpassa dig till nya omständigheter även när tempot är högt. Du tar ansvar för ditt uppdrag och är mån om att skapa goda samarbeten och hög service till både kunder, kollegor och andra aktörer. Du trivs i en roll där arbetsdagen sällan ser likadan ut och där flexibilitet är en självklarhet.
Vi söker dig som:
- Har tidigare erfarenhet av arbete som samordnare/arbetsledare, gärna inom hemtjänst.
- Har mycket god datorvana
- Har erfarenhet av systemen Phoniro och/eller Epsilon.
- Behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Eftersom rollen är central i verksamheten kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Du når du via växeln på 08-128 240 00.
Om SOLOM
SOLOM är Sollentuna kommuns största utförare inom äldreomsorg och LSS. Vi bildades 2013 och är något så unikt som ett kommunägt vård- och omsorgsföretag. SOLOM är en av Sollentunas största arbetsgivare och finns idag på ett 30-tal platser i kommunen. Med glädje, engagemang och respekt arbetar vi varje dag för att hjälpa våra kunder att ha huvudrollen i sina liv. Läs mer om oss på http://www.solom.se Ersättning
