Samordnare Skärgård och G-stad. Vikariat
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-04-21
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen i Luleå
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö.
Luleå skärgård är en unik arbetsmiljö med över 1 300 öar och ett rikt frilufts- och båtliv. Här arbetar vi för att göra skärgården tillgänglig, välkomnande och hållbar - för både boende, besökare och framtida generationer. Verksamheten omfattar allt från stugor, gästhamnar och servicefunktioner till utvecklingsprojekt och kulturmiljöer.
Du blir en del av en avdelning där samarbete, engagemang och utvecklingsvilja står i centrum. Tillsammans driver vi både löpande drift och långsiktig utveckling av skärgården, i nära dialog med entreprenörer och andra intressenter.
Arbetet präglas av säsongernas växlingar och möjligheten att kombinera administrativa uppgifter med praktiskt arbete ute i miljöer som få arbetsplatser kan erbjuda.
Hos oss får du bidra till att skapa kvalitativa upplevelser för tusentals skärgårdsbesökare varje år - och vara med och utveckla framtidens skärgård.
Huvudfokus är skärgård, men du stöttar även efter behov avdelningens verksamhet i Gammelstad, friluftsmuseet Hägnan, Världsarvet Gammelstad, samt kommunens turistcenter.
Arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter
* Beställa och följa upp underhållsåtgärder, exempelvis målning av stugor
* Hantera tillståndsansökningar, till exempel vid muddringsarbeten
* Medverka i upphandlingar kopplade till skärgårdens anläggningar och infrastruktur
* Projektleda och samordna utvecklingsarbete för Skärgårdsmuseet på Junkön
* Delta i utvecklingen av digitalt material om skärgården, exempelvis inför en framtida skärgårdsapp
* Samordna och kommunicera information om skärgården tillsammans med kommunikatörer etc.
* Ansvara för skärgårdens sociala medier i samarbete med turistcentret
* Följa upp projekt på plats vid behov
* Arbetsleda/rekrytera ferie-ungdomar sommarsäsong
* Vara delaktig i det dagliga operativa arbetet inom verksamheten
Vid behov stöttar du även andra delar av avdelningen, exempelvis verksamheten på Hägnan, turistcenter etc.
Ett arbete som följer årstidernas rytm.
Vår
Fokus ligger på rekrytering av hamn- och stugvärdar. Du ansvarar för urval, introduktion och utbildning. Värdarna driver bland annat kiosker och caféer, och du samordnar deras arbete samt ansvarar för inköp av varor.
Sommar
Du arbetar ute i skärgården cirka 2-3 dagar i veckan för att stötta värdarna och säkerställa att verksamheten fungerar väl. Resterande tid ägnas åt administrativa uppgifter och uppföljning av pågående projekt, inklusive utvecklingsarbetet på Junkön.
Höst och vinter
Arbetet består främst av administration, planering och projektarbete inför kommande säsonger. Vid behov besöker du skärgården för att följa upp bygg- eller underhållsåtgärder
Tillträde 2026-08-15 eller tidigare enligt överenskommelseKvalifikationer
För att lyckas i rollen som samordnare hos oss behöver du vara driven, engagerad, kommunikativ och lösningsorienterad i ditt arbetssätt. Du är strukturerad, tar egna initiativ och trivs i en roll där arbetsuppgifterna varierar över året. Du samarbetar gärna med andra men arbetar också självständigt när det behövs.
Du har relevant utbildning, lägst på gymnasienivå, och kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift samt behärskar engelska språket.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i skärgårdsmiljö
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet av projektledning
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320425".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742)
Rådstugatan 11 (visa karta
)
971 85 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Kontakt
Samordnare skärgård
Iida Larsson iida.larsson@lulea.se 0920-457009
9865706