Samordnare Signs of Safety och SIP
Värmdö Kommun / Socialsekreterarjobb / Värmdö Visa alla socialsekreterarjobb i Värmdö
2026-07-22
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Den 1 januari 2026 slogs vård- och omsorgskontoret samt kontoret för individ- och familjeomsorg samman till social- och omsorgskontoret. Vi står inför en spännande förändringsresa och söker nu engagerade medarbetare som vill vara med och forma det nya kontoret.
På avdelningen för individ- och familjeomsorg är vi cirka 80 medarbetare som arbetar med socialtjänst inom både barn och ungdom samt vuxen. Den enhet du blir en del av består av 30 socialsekreterare tillsammans med gruppledare och enhetschef. Som samordnare får du en central roll i teamet – med uppdrag att stärka samverkan kring barn och unga med komplexa behov, driva arbetet med SIP och Signs of Safety samt bidra till att fler barn kan få stöd nära hemmet istället för placering utanför familjen.
Uppdraget syftar till att möjliggöra samordnade insatser mellan socialtjänst, region, skola och andra aktörer – med ett tydligt fokus på förebyggande arbete och hållbara hemmaplanslösningar.
Vi arbetar tillsammans för en tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga och ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Värmdö kommun står för ett tydligt ledarskap som ger medarbetarna förutsättningar att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling. Vi satsar också på en god arbetsmiljö och har en uttalad ambition att skapa en bra balans mellan arbete och fritid.
Ditt uppdrag
I rollen som samordnare har du ett självständigt och viktigt uppdrag med direkt påverkan på barn och ungas livssituation. Du arbetar operativt och nära socialsekreterarna i deras utrednings- och uppföljningsarbete, samtidigt som du håller ett strategiskt helhetsperspektiv på samverkan och metodutveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Utbilda och implementera Signs of Safety och SIP som arbetssätt inom enheten, och säkerställa att metoderna får fäste i det dagliga arbetet.
Tillsammans med gruppledare aktivt stötta socialsekreterare i deras arbete med SIP och nätverksmöten och säkerhetsplaneringar.
Delta i och hålla i komplexa SIP- och nätverksmöten där du bidrar med din kompetens och säkerställer att rätt aktörer samverkar kring barnet eller den unge.
Arbeta aktivt tillsammans med ledare och socialsekreterare för att barn som är placerade, där det är möjligt, ska kunna återvända hem.
Bidra till samplanering och samfinansiering i samverkan med region och LSS.
Du förväntas ta ett tydligt ägarskap över samordnings- och implementeringsuppdraget, leda möten med flera professioner och huvudmän samt dokumentera och följa upp de processer du driver. Rollen kräver både förmåga att arbeta strukturerat på egen hand och att vara ett aktivt stöd för dina kollegor.
Din erfarenhet
Detta krävs
• Socionomexamen
• Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning som socialsekreterare inom barn och unga
• Erfarenhet av samverkan mellan socialtjänst, region, skola och/eller LSS
• God förmåga att leda möten samt samordna, dokumentera och följa upp komplexa processer
• God erfarenhet av arbete enligt Signs of Safety, inklusive säkerhetsplanering
• Dokumenterad erfarenhet av att utbilda och implementera metoder och arbetssätt inom socialtjänst
• Genomförd utbildning för utbildare i Signs of Safety
• Genomförd grund- och fördjupningsutbildning för SIP
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av att ha arbetat som SIP-samordnare
• Utbildning i och erfarenhet av nätverksarbete enligt systemteori
• Erfarenhet av att utbilda och implementera Signs of Safety och SIP i en organisation
• Erfarenhet av dialog och förhandling med externa utförare och andra huvudmän kring innehåll, omfattning och prisnivåer inom ramen för gällande avtal
Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och erfaren socionom som kan ta ett självständigt ägarskap över ditt uppdrag. Du driver ditt arbete framåt med god struktur, planerar långsiktigt och håller ihop komplexa processer utan att tappa detaljerna.
Du är en naturlig ledare i mötet med andra – du leder möten med säkerhet, skapar förtroende hos olika professioner och huvudmän och har förmågan att få grupper att röra sig i samma riktning. Samtidigt är du lyhörd och samarbetsinriktad, och förstår värdet av att arbeta tätt tillsammans med gruppledare, socialsekreterare och externa aktörer för att nå bästa möjliga resultat för barnet och familjen.
Du är relationsskapande till din natur och har lätt för att etablera och underhålla kontakter, både internt och i samverkan med region, skola och LSS. I mötet med andra professioner är du prestigelös och konstruktiv, och du bidrar till ett klimat där samarbete känns naturligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningen
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Värmdö kommun (visa karta
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134 81 VÄRMDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social- och omsorgskontoret, Enhet Barn och ungdom Kontakt
Enhetschef
Johan Arnold johan.arnold@varmdo.se 08-57048150 Jobbnummer
10009569