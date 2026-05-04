Samordnare Samsjuklighet till Välfärd
2026-05-04
Har du ett stort engagemang inom välfärdsområdet och är en person som brinner för att utveckla framtidens vård och omsorg för länets invånare, i synnerhet för de med stora och komplexa behov. Då är denna tjänst rätt för dig.
Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.
I det här är uppdraget kommer du att arbeta som samordnare utifrån Samsjuklighetsutredningen som väntas träda i kraft i juli 2027. Region Västmanland och länets kommuner påbörjade projekt Samsjuklighet januari 2024 med en projektledare anställd på Välfärd. Projektet har nu beslutats att förlängas varvid projektorganisationen behöver förstärkas. Hälso-och sjukvårdsförvaltningen förstärker även sin organisation och kommer starta ett projekt för att möta lagförändringarna i samsjuklighetsreformen. Vi förstärker nu projekten med en gemensam samordnare med fokus på både kommunerna och regionens perspektiv.
Du kommer arbeta tillsammans med projektledarna i att utveckla samverkan mellan länets kommuner och regionens hälso- och sjukvård samt förbereda för kommande lagförändring. Det innebär att du kommer ingå tillsammans med projektledare i relevanta länsnätverk. Du kommer att ha ansvar för att samordna utbildningsinsatser, leda specifika arbetsprocesser och även vissa arbetsgrupper utifrån projektplan. Ditt arbete kommer ske i nära samarbete med projektledare och utvecklingsstrateg.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad på Regionala Utvecklingsförvaltningen inom verksamheten Välfärd som arbetar med frågor inom utbildning, socialtjänst samt hälso-och sjukvård. Verksamheten riktar sig främst till den politiska nivån samt chefsnivåer och ansvarar för den regionala samverkans och stödstrukturen (RSS) i regionen. Vi bedriver samverkan med ett stort antal aktörer på nationell, regional och lokal nivå där våra medarbetare ofta har till uppgift att samordna och driva utvecklingsfrågor. Vi sitter i Regionhuset i Västerås. Det finns möjlighet att utföra delar av arbetet på distans.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Akademisk examen med relevans för projektets inriktning. Det är meriterande om du har utbildning inom processledning eller utvecklingsledning. För att lyckas i uppdraget behöver du ha goda kunskaper inom socialtjänsten arbete samt inom beroendevård och/eller psykiatrisk vård inom hälso- och sjukvård.
Det är också viktigt att du utan problem kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska, då rollen innebär mycket kommunikation och dokumentation.
Du har tidigare arbetat med samverkan över organisatoriska gränser och är van vid att navigera i komplexa miljöer. Din kommunikativa förmåga gör att du lätt får med dig andra - du är en person som inspirerar, bygger förtroende och skapar engagemang kring gemensamma mål. Du tycker om att nätverka och tar gärna en aktiv och drivande roll i olika sammanhang, både internt och externt. Att tala inför grupper ser du som en naturlig del av ditt arbete.
Du behöver ha deltagit i projekt/utvecklingsarbeten gärna på en länsgripande nivå eller inom kommun och region samt erfarenhet av samverkan där du på något sätt deltagit i samverkansprocesser på verksamhetsöverskridande nivå. Vi ser att du har god samarbetsförmåga och samtidigt förmåga att självständigt planera och driva frågor.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Projektanställning heltid tom 2028-03-31. Med eventuell möjlighet till förlängning.
Placeringsort: Västerås
Tillträdesdag/enligt överrenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 17 maj 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4, vecka 22 och 23.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Region Västmanland Kontakt
Verksamhetschef Välfärd
Liselotte Eriksson lise-lotte.eriksson@regionvastmanland.se 021-4818449 Jobbnummer
