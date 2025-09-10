Samordnare på Studievägen stödboende och HVB
2025-09-10
Vill du vara med och göra skillnad? - Studievägen Stödboende och HVB söker Samordnare
Brinner du för att göra skillnad i unga människors liv? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du varje dag får bidra till att ge ungdomar en tryggare framtid? Då kan du vara den vi söker till rollen som Samordnare hos oss på Studievägen Stödboende!
Vår vision är "Alla har rätt till ett bra liv", vill du vara med och förverkliga den - på riktigt?
OM STUDIEVÄGEN STÖDBOENDE OCH HVB
Studievägen Stödboende erbjuder boende med särskilt stöd för ungdomar mellan 16-20 år. Våra stödlägenheter ligger i ett lugnt och grönt område i Borlänge, nära till kollektivtrafik. Vi har även tre HVB-platser där ungdomar bor i egna lägenheter och har individuella behandlingsinsatser.
Lägenheterna är fullt utrustade och modernt inredda. I fastigheten finns även en personallägenhet för att säkerställa snabb tillgång till stödinsatser när det behövs. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU, både direktplaceringar och som utsluss från HVB-hem.
OM TJÄNSTEN
Som samordnare har du en central roll i det dagliga arbetet och blir en nyckelperson i teamet. Du arbetar nära verksamhetschef och personalgrupp och har ett stort ansvar för att verksamheten håller hög kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Självständigt samordna det dagliga arbetet och bidra till att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.
• Planera och organisera insatser för ungdomarna utifrån deras individuella behov, i enlighet med gällande lagstiftning, rutiner och uppdragsbeskrivningar från socialtjänsten.
• Upprätta och revidera genomförandeplaner, riskbedömningar mm.
• Sköta dokumentation, följa upp månadsrapporter, genomföra egenkontroller och hantera andra administrativa uppgifter.
• Samverkan med uppdragsgivare, skola och andra aktörer.
• Vid behov stötta med schemaläggning, personalplanering och resursfördelning.
• Ansvara för introduktion av nyanställda.
• Hantera avvikelser och inkomna klagomål.
VI SÖKER DIG SOM HAR:
• Minst 400 YH-poäng från en yrkeshögskoleutbildning som social-/behandlingspedagog eller motsvarande.
• Tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom liknande verksamhet.
• Mycket god förmåga att dokumentera samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande är:
• högskoleutbildning inom relevant program, såsom socionom, beteendevetare eller liknande.
• utbildning/erfarenhet inom KBT.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VEM ÄR DU?
Du har ledaregenskaper och trivs i rollen som stöd för personalgruppen. Du är en strukturerad och lösningsfokuserad person som har lätt för att organisera och prioritera i en händelserik vardag. Du har god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för människor, är trygg, kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer - både med ungdomar och kollegor.
ÖVRIGT:
Manuellt B-körkort krävs för tjänsten.
Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning. Se Blankett.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Vi söker en samordnare med 100 % sysselsättningsgrad. Tjänsten innebär arbete under dagtid men helg och kväll kan förekomma utifrån behov.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Lön:
Lön enligt överenskommelse och kollektivavtal.
Tillträde:
Enligt överenskommelse.
Har du frågor om den här tjänsten är du välkommen att kontakta regionchef Karolin Norlén Järpeskog på mejl karolin.norlen@humana.se
Sista dag att ansöka är 2025 09 30.
Vänta inte med att ansöka då vi löpande går igenom urvalet och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du vara med och skapa en tryggare framtid för unga? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Om Humana
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med cirka 17 000 medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana är ett tillväxtbolag med fokus på hög kvalitet och nöjda kunder. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del i detta arbete.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9502748