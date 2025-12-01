Samordnare på gruppbostad i Sollentuna
Frösunda Omsorg AB / Behandlingsassistentjobb / Sollentuna Visa alla behandlingsassistentjobb i Sollentuna
2025-12-01
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Omsorg AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vi söker en samordnare med erfarenhet av att leda grupper.Som samordnare jobbar du i team med omvårdnadsarbete. Du har även administrativa arbetsuppgifter såsom schemaläggning, bemanningsansvar, stötta kollegor i arbetet med riskbedömningar, genomförandeplaner, avvikelser och dokumentation. Du leder det dagliga arbetet genom att introducera, coacha och inkludera dina medarbetare. Du har god kunskap om Lss och tydliggörande pedagogik Självklart bidrar du till ett gott arbetsklimat samt goda relationer med verksamhetens kunder och anhöriga. Du rapporterar till verksamhetschefen. Anställningen avser 90 % och du arbetar på rullande schema med dag, kväll och helg, Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.Kvalifikationer och personliga egenskaper dokumenterad erfarenhet av att leda grupperkunskap om AKKErfarenhet av arbete med målgruppen (LSS).B-körkort.kunna arbeta självständigtmycket god administrativ förmågastödpedagogutbildning önskvärtMeriterande om du har erfarenhet av programmen Medvind och Epsilon Familjeägda Frösunda Omsorg är ett av landets ledande omsorgsbolag med verksamhet inom Personlig assistans, Funktionsnedsättning, Äldreomsorg och Individ- och familjeomsorg. Hos oss finns möjligheten att utvecklas, anta nya utmaningar och varje dag få göra skillnad i människors liv. Anställningsform: Provanställning 6 månader Omfattning: 95% Arbetstid: dag, kväll och helg Tillträde: enligt överenskommelseVi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Sista ansökningsdag är den 15/1.Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: verksamhetschef Janika Sundling 0703110594Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), http://www.frosundaomsorg.se Arbetsplats
Frösunda Omsorg Jobbnummer
9623683