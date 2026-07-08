Samordnare offentlig konst, vikariat på deltid
Sundbybergs kommun / Kulturjobb / Sundbyberg Visa alla kulturjobb i Sundbyberg
2026-07-08
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Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Du förstår att konst finns till för alla, precis som vi.
Här på Kultur Sundbyberg jobbar vi med framtagande, förvärv, förvaltning och tillgängliggörande av både fast och lös konst. Enheten ansvarar för Sundbybergs konstsamling som består av ca 2000 verk varav de flesta är placerade i stadens lokaler.
Enheten Konst är en del av Kultur Sundbyberg som ingår i Kultur- och Fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen är hbtq-certifierad och vi förutsätter att du vill arbeta tillsammans med oss för att Sundybergs stads konst ska präglas av inklusivitet. Denna utgångspunkt är ledande i hur vi väljer konst utifrån representation och uttryck men även i hur vi tillgängliggör konsten för alla som bor och vistas i staden.
Som samordnare av fast konst ansvarar du för uppföljning av enprocentsregeln, framtagande av byggnadsanknuten konst från ax till limpa samt förvaltning och förmedling av den. Du samarbetar också med samordnare för stadens lösa konst.
Dina arbetsuppgifter är främst att projektleda konstupphandlingar enligt LOU. Förvaltning av den befintliga konstsamlingen ingår också i ditt uppdrag. Du kommer också att samarbeta med konstassistent med inköp, placering och förvaltning av lös konst.
Vi vill att du har högskoleutbildning gällande offentlig konst som arbestgivaren finner relavant. Du ska ha erfarenhet av att leda konstupphandlingar inom offentlig sektor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Befattningen är en tidsbegränsad deltidsanställning på 6 månader, 80%, sep 2026-feb 2027. Tillträde 24 aug eller enligt överenskommelse.
Ansök senast den 31 juli. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan!
Om Sundbybergs stad Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit.Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun. Sundbyberg växer med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
174 92 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Kulturchef
Per Fjällström Per.Fjallstrom@sundbyberg.se +4687068660 Jobbnummer
9997298