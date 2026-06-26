Samordnare och projektledare

Bemannia AB (Publ.) / Organisationsutvecklarjobb / Valdemarsvik
2026-06-26


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Nu söker vi en samordnare och projektledare till Valdemarsvik kommun.
Om uppdraget
Uppdraget är på heltid med start så fort som möjligt efter 10 augusti och pågår året ut med möjlighet till förlängning. Uppdraget utförs till största del på plats i Valdemarsvik.
Ett företag har lämnat in en ansökan till regeringen om etablering av kärnkraft i Valdemarsviks kommun. Ärendet är av nationellt intresse och innebär ett långsiktigt och komplext prövningsförfarande som involverar regeringen, berörda myndigheter samt regional och kommunal nivå.
Detta är ett process‐ och samordningsuppdrag. Du ska arbeta utifrån kommunens ansvar som organisation, gällande lagstiftning och fattade politiska beslut, och bidra till att:

kommunens interna arbete är väl samordnat

information är korrekt, tydlig och tillgänglig

dialog förs på ett professionellt och förtroendeskapande sätt

Dina arbetsuppgifter

Vara samordnande projektledare för kommunens arbete kopplat till den inlämnade ansökan till regeringen

Samordna berörda funktioner inom kommunen (exempelvis samhällsbyggnad, miljö, ledning, juridik och kommunikation)

Ansvara för kontakter och samverkan med statliga myndigheter, regionala aktörer och andra externa parter

Följa och stödja kommunens arbete i ansöknings‐ och tillståndsprocessens olika skeden

Samordna hantering av remisser, kompletteringar och återkopplingar

Ansvara för samordning, inklusive:

intern information till organisationen

stöd till politisk nivå i form av sakliga och tydliga beslutsunderlag

extern kommunikation gentemot invånare, media och andra intressenter

Säkerställa att kommunens kommunikation är neutral, faktabaserad och rollerna tydliga

Bidra till strukturerade processer och god dokumentation

Publiceringsdatum
2026-06-26

Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom exempelvis samhällsplanering, samhällsbyggnad, statsvetenskap eller motsvarande

Flerårig erfarenhet och mycket god förmåga att driva projektledning och/eller samordning, företrädesvis inom offentlig sektor

Erfarenhet av arbete i eller gentemot kommunal och politiskt styrd organisation

Dokumenterad erfarenhet av myndighetskontakter och komplexa processer

Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift

Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med hög integritet

Bakgrundskontroll kan förekomma.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 260807
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Jan Snellman, jan.snellman@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-194 5000
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7980144-2074138".

Arbetsgivare
Bemannia Ab (publ.) (org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Valdemarsviks kommun (visa karta)
615 30  VALDEMARSVIK

Arbetsplats
Bemannia

Jobbnummer
9981967

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