Samordnare med projektledaruppdrag
Trollhättans Kommun / Organisationsutvecklarjobb / Trollhättan Visa alla organisationsutvecklarjobb i Trollhättan
2026-01-30
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2026-01-30Beskrivning
Samordnare med projektledaruppdrag till Bryggan - Arbetsmarknadsenheten (AME)
Vill du leda människor, starta upp och utveckla verksamhet och göra verklig skillnad för personer som står långt från arbetsmarknaden?
Nu söker vi en samordnare/projektledare till vår nya verksamhet, Bryggan, att leda ett professionellt team mot gemensamma mål.
Om verksamheten
Arbetsmarknadsenheten (AME) är en del av Trollhättans Stads arbete för att stärka individers möjligheter till egen försörjning. Inom AME bedrivs flera verksamheter och insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden.
Bryggan är en ny verksamhet inom AME som planeras att starta upp den 1 september. Målgruppen för Bryggans verksamhet är personer som uppbär försörjningsstöd och saknar annan planering. Verksamheten fokuserar på att undanröja hinder, stärka individens förmågor och skapa förutsättningar för nästa steg mot arbete, studier och egen försörjning.
Innehåll i verksamheten, ex
- Undanröja hinder/skapa förutsättningar: barnomsorg, vårdkontakter, boendestöd, beroendestöd, motivationsarbete
- Aktiviteter och insatser: hushållsekonomi, samhälls- och arbetsmarknadskunskap, hälsa/friskvård, språkcafé, digital kompetens
- Praktisk verksamhet: skapande verksamhet, odling, bakning och matlagning
- Avslut och vidare planering: ansökningar om sjukersättning, aktivitetsersättning, LSS/SOL samt dokumentation och underlagDina arbetsuppgifter
Som samordnare/projektledare har du ansvar för att leda, samordna och utveckla verksamheten tillsammans med enhetschef. Du arbetar både strategiskt och operativt, med fokus på struktur, kvalitet och samverkan.
I rollen ingår att:
Leda och samordna personalgrupp bestående av case manager, aktivitetspedagoger, kurator och administrativt stöd Ansvara för planering, uppföljning och utveckling av verksamhetens arbetssätt och insatser Säkerställa att arbetet bedrivs i linje med AME:s mål och uppdrag Initiera och utveckla samverkan internt och externt (t.ex. vård, socialtjänst, myndigheter och andra aktörer) Följa upp deltagarnas progression mot mål Bidra till ett lösningsfokuserat och tillitsfullt arbetsklimatKvalifikationer
Vi söker en trygg, tydlig och utvecklingsinriktad ledare som:
Har relevant högskoleutbildning Har dokumenterad erfarenhet av personalledning Erfarenhet av socialt arbete, arbetsmarknadsfrågor och rehabiliterande insatser Har förmåga att bygga struktur, kultur och tydliga processer Är van att arbeta strategiskt, långsiktigt och målstyrt Har god samverkanskompetens och kan representera verksamheten i olika sammanhang
Meriterande
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning Kunskap om försörjningsstöd, socialförsäkringssystem, LSS och SOL Erfarenhet av uppföljning, resultatstyrning och kvalitetsarbete
Vi erbjuder
Ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad på riktigt. En central roll med möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Ett engagerat team med bred kompetens.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/31". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Ulrika Sten Sporrong, Enhetschef 0520-495597 Jobbnummer
9713041