Samordnare med fokus på administration och ekonomi
2026-02-13
ABF är Sveriges ledande studieförbund och en kraft för förändring. Vi arbetar för att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle, där fler får möjlighet att växa genom bildning, kultur och gemenskap. Våra rötter finns i arbetarrörelsen och vi tror på folkbildningens kraft, att stärka demokratin och ge fler en röst.
Hos oss står nyfikenhet och utveckling i centrum - både för dem vi når genom vår verksamhet och för dig som blir en del av ABF.
Är du en strukturerad, pedagogisk och utvecklingsorienterad administratör?
ABF, Sveriges största studieförbund, söker nu en samordnare med fokus på administration och ekonomi till vår nya distriktsorganisation i Mellersta Norrland. Vårt arbete syftar till ökad jämlikhet, demokrati och delaktighet. Vi tror på lärande, bildning och på kraften i gemenskap.
Som samordnande administratör hos oss blir du en nyckelperson i arbetet att bygga upp ett nytt team där du tillsammans med kollegor och partners ansvarar för att planera, genomföra och administrera uppdragsutbildningar inom bland annat det tvärfackliga området .
Ditt uppdrag omfattar hela processen från ax till limpa: Från att planera nya utbildningar, hantera anmälningar och boka ledare, till ekonomisk uppföljning och att optimera arbetsflödena. Du ansvarar även för omvärldsbevakning inom ditt område och bidrar med underlag till strategiska initiativ för utveckling och ständig förbättring. Inom tjänsten kommer du även att arbeta för att säkra kvaliteten på våra utbildningar samt samordna initiativ som stärker distriktets samlade lärande och fortbildning. Du kommer också att jobba med ekonomiuppföljning och budgetering.
Rollen innebär nära samarbete med kollegor inom hela ABF samt med våra samverkanspartners.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och uttrycker dig väl på svenska och engelska. Inte minst är du är du en kommunikativ, utvecklingsorienterad lagspelare med en pedagogisk ådra som låter ordning och reda leda vägen.
Som person är prestigelös och resultatorienterad. Du trivs med många sociala kontakter och har förmågan att snabbt skaffa dig översyn för att kunna prioritera. Du kommer att vara den som arbetar i första linjen mot våra kursdeltagare och pedagoger och är ABF:s ansikte utåt. Det är därför viktigt att du har en positiv ansats, ser lösningar och har förmågan att kommunicera på ett tydligt och inkluderande sätt.
Vi tror att du har några års erfarenhet av administration och samordning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från kund- eller medlemsservice och har vana av att jobba tillsammans med beställare samt har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och ekonomisk uppföljning. Det är meriterande om du också har erfarenhet av att arbeta i projektform.
Du är förtrogen med civilsamhällets uppdrag och folkbildningens värden. För oss är det självklart att du delar ABF:s och arbetarrörelsens värderingar, har hög digital mognad och kan arbeta målinriktat i en dynamisk arbetsmiljö.
Detta är ingen färdig roll i en färdig organisation detta är en chans för dig som vill bygga en bred folkbildning och bidra till en stark infrastruktur för föreningsliv, demokrati och kultur i Mellersta Norrland.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Körkort är ett krav. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
ABF Mellersta Norrland Kontakt
Rekryterande chef
Lina Hovling lina.hovling@abf.se +46705228034 Jobbnummer
