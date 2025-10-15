Samordnare lokalförsörjning
2025-10-15
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Vill du vara med och forma framtidens lokallösningar för Gislaveds kommun?
Som Samordnare lokalförsörjning blir du spindeln i nätet mellan kommunens olika förvaltningar i vår strävan att skapa attraktiva och anpassade lokaler för kommunens verksamheter. Du får en nyckelroll i att samordna, prioritera och projektleda förändringar kopplade till kommunens lokaler.Dina arbetsuppgifter
Du kommer agera projektledare i förstudiearbetet och till din hjälp finns lokalsamordnare inom respektive förvaltning, fastighetsingenjör, projektsamordnare och ekonomer. Du kommer vara drivande i kommunens lokalresursgrupp och vara länken mellan kommunen och det kommunala bostadsbolaget Gislavedshus AB likväl som externa aktörer. Tonvikten i tjänsten är att korta tiden från behov till genomförd åtgärd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att
- Samordna och prioritera förvaltningarnas lokalbehov, stora som små.
- Genomföra åtgärdsvalsstudier och förstudier för kommunens lokaler.
- Arbeta för ett effektivt utnyttjande av lokaler och bidra till kostnadseffektiva samt hållbara lösningar.
- Utgöra en viktig resurs i arbetet med att skapa långsiktiga och strategiska planer för kommunens lokalbestånd.
För att lyckas i rollen som Samordnare lokalförsörjning behöver du kunna arbeta självständigt och på ett strukturerat och prestigelöst arbetssätt med en stark drivkraft att hitta lösningar. Vi ser gärna att du har god analytisk förmåga och förmåga att se helheter. Vidare behöver du vara kommunikativ och ha lätt för att bygga relationer och agera handlingskraftigt.
Kvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning inom projektledning eller annat relevant område, eller erfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig för uppdraget.
- Arbetslivserfarenhet inom verksamhetslokaler, fastigheter, byggnation, projektledning eller liknande.
- Minst 3 års erfarenhet från projektarbete, helst som projektledare.
Meriterande
- Erfarenhet av att på strategisk nivå samordna och leda utvecklingsprojekt, gärna med lokalinriktning.
- Erfarenhet från offentlig verksamhet och/eller arbete med lokal- och fastighetsfrågor.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas.
