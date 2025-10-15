Samordnare / Konsulent / Behandlingssamordnare
2025-10-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Svenska Behandlingsfamiljer växer vidare med ytterligare samarbeten med flera intressanta kommuner. Vi behöver nu förstärka vårt team i Östergötland/Mälardalen med en samordnare/behandlingsledare. Vi har vårt kontor i Norrköping. Vi har en väletablerad portfölj av behandlingsfamiljer och uppdrag varför vi söker en erfaren och positiv kollega med mycket hög arbetskapacitet som tycker om att arbeta med mycket ansvar, frihet och bli bra belönad av resultatet du levererat. Du jobbar med lösningsfokuserat ledarskap och kan hantera flera processer samtidigt, är flexibel och fattar såväl bra som snabba beslut. Jobbet som samordnare/behandlingsledare är en livsstil där du kommer mycket nära dina familjer. Du samordnar allt kring Socialtjänsten, behandlingsfamiljen, den placerade och de andra i teamet, dvs Ungdomsbehandlaren och Familjebehandlaren. Du är den som leder arbetet och är ansvarig för resultatet i placeringen. Arbetstiderna är flexibla och du måste kunna ta möten och samtal på kvällar och helger när det behövs. Vi är i dag ett positivt och trevligt gäng på totalt 7 medarbetare.
Svenska Behandlingsfamiljer är ett systerföretag till Svenska Familjehem med verksamhet vid 4 kontor i Sverige. Svenska Familjehem har funnits i 13 år och är idag Sveriges största fristående aktör inom jour- och familjehem. Svenska Familjehem är medlemmar i RFF, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård.
Vi har tillstånd från IVO för konsulentstödd familjehemsverksamhet samt för öppenvårdsverksamhet för målgruppen barn/unga 7-20år
Vi söker primärt dig som är, eller har varit, samordnare eller behandlingsledare i den privata sektorn och vill söka dig vidare. Arbetslivserfarenhet och utbildning inom KBT, systemteori, MST, FFT, DBT, KSL, nätverksarbete samt familjehemsvård är ett krav. Du måste ha Socionomexamen med fördel Nya Kälvesten, KBT Steg-1och/eller Ersta/Sköndal (Motsvarande) 15hp Handledning till familjehem alt. Leg.Psykolog. Du hög kompetens vad gäller att bygga och upprätthålla allianser och långsiktiga relationer. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, klarar att möta deadlines samt är kommunikativ och kollegial. Ett upparbetat nätverk med behandlingsfamiljer är stark merit. I övrigt är det bra om du själv har egen erfarenhet som förälder.
Vi jobbar enligt principen ansvar under frihet med flexibla arbetstider (en del hembesök kvälls-/helgtid) och med ett målinriktat och kollegialt synsätt. Möjligheter att utgå direkt från hemmet erbjuds.
Du innehar B-körkort, egen bil och/eller har tillgång till parkering vid hemmet då konsulentjobbet innebär mycket resor med bil.
Du har en individuell grundlön och en ersättning baserad på hur många familjer du hanterar som har placering. Vi erbjuder ett utbildningspaket, moderna arbetsredskap, möjlighet till företags-/förmånsbil, friskvårdsprogram och ett fritt arbetssätt vilket innebär att du kan utgå direkt från hemmet eller jobba hemifrån.
Arbetsuppgifterna består kort i att göra placeringar tillsammans med Socialtjänsten samt, inte minst, att fortlöpande utbilda, stödja och handleda behandlingsfamiljerna och leda behandlingsteamet runt den placerade. Jouransvar är en ingår som del av befattningsbeskrivningen. Du kommer att jobba nära dina kollegor, vi har ett tätt kunskaps- och informationsutbyte där vi hjälper och sporrar varandra. Anställningen är tillsvidare med marknadsmässig grundlön och en rörlig del.
Vi ser fram emot din ansökan med komplett CV före fredag 14 november till info@svenskabehandlingsfamiljer.se
. Vid frågor skriv mejl eller ring Jon på 070-862 12 98.
Intervjuer och utvärdering kan ske löpande.
Beräknat tillträde - snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: info@svenskabehandlingsfamiljer.se Omfattning
