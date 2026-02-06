Samordnare Invasiva främmande arter
2026-02-06
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vill du bli en del av något större och bidra till ett hållbart samhälle?
På Naturmiljöenheten arbetar vi i huvudsak inom tre olika områden; samordningen av arbetet mot invasiva främmande arter i länet, samordningen av arbetet för de friluftslivspolitiska målen samt handläggning av ärenden för prövning, samråd och tillsyn enligt framförallt Miljöbalken.
På naturmiljöenheten är vi för närvarande 14 medarbetare och söker nu en kollega.
Om jobbet
Länsstyrelsen har ansvaret att på regional nivå samordna arbetet mot invasiva främmande arter. Arbetsgruppen för invasiva främmande arter består av totalt tre medarbetare
som arbetar tillsammans med många arbetsuppgifter. Arterna finns både på land, i sötvatten och i hav så en viss uppdelning av arbetsuppgifterna förekommer mellan de olika miljöerna. Denna tjänst fokuserar i första hand på invasiva främmande arter i vattenmiljöer. I tjänsten ingår även att vara projektledare för ett EU-projekt där vi samverkar med aktörer i norra Finland. Projektledning delas med annan kollega i arbetsgruppen.
Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald sett ur ett globalt perspektiv. De åtgärder som behövs sättas in handlar i första hand om att förhindra att arterna etablerar sig i landet. Har arten redan etablerat sig handlar det om att utrota den, och är inte det möjligt måste arbete göras för att begränsa artens utbredning och spridning. För att uppnå detta krävs åtgärder på många plan och inbegriper aktörer i alla delar av samhället från statliga myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner.
Länsstyrelsen ska leda och bygga upp en struktur för hur detta arbete ska kunna genomföras.
Arbetsuppgifterna är till stor del utåtriktade och handlar bland annat om att samverka med och samordna olika aktörer. I arbetsuppgifterna ingår att informera och sprida kunskap om problematiken med invasiva främmande arter, rådgivning, prioritering av åtgärder samt att bygga upp kunskapsunderlag om arternas spridning. Konkret åtgärds- och bekämpningsarbete kan också vara aktuellt.
Större delen av tjänsten är på kontor men resor och arbete i fält förekommer
Om dig
Vi söker dig som:
- Har en för arbetsuppgifterna relevant högskoleutbildning inom t.ex. biologi, ekologi, eller andra naturvetenskapliga ämnen, gärna med akvatisk inriktning
- Har god förmåga och vana av att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska
- Har B-körkort.
För att trivas i rollen krävs att du har en god samarbetsförmåga, är strukturerad och trivs med att tillsammans jobba mot gemensamma mål. Du har förmåga att ta egna initiativ och du har ett utåtriktat arbetssätt samt trivs med att kommunicera, påverka och inspirera i arbetet mot invasiva främmande arter.
Vi ser det som en fördel om du har:
- Erfarenheter av projektledning, koordinering och samordning
- God kännedom, insikt och förståelse för naturen i Norrbotten
- Goda kunskaper och erfarenhet av arbete med GIS
- Kunskap om akvatiska ekosystem och artkännedom.
Arbetet är i ständig utveckling och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar. Det ger dig samtidigt möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.
Bra att veta
Vi använder oss av sex månaders provanställning.
Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Individanpassade anställningsvillkor
• Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
