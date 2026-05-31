Samordnare inom personlig assistans
2026-05-31
Vi söker nu en engagerad och strukturerad samordnare inom personlig assistans som vill vara med och bidra till en trygg, kvalitativ och välfungerande assistansverksamhet.
Som samordnare kommer du att ha en viktig roll i den dagliga driften och fungera som en länk mellan brukare, anhöriga, personliga assistenter och verksamheten.Publiceringsdatum2026-05-31Dina arbetsuppgifter
I rollen som samordnare kommer du bland annat att arbeta med:
Schemaläggning och personalplanering, bemanning vid frånvaro och förändringar, introduktion av nya assistenter, kontakt med brukare och anhöriga, dokumentation, uppföljning av insatser, kvalitetsarbete samt intern samordning.
Du kommer även att ha löpande kontakt med personalen och säkerställa att assistansen fungerar enligt brukarens behov, beslut och genomförandeplan.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av personlig assistans, vård och omsorg eller liknande verksamhet. Du är ansvarstagande, noggrann och har god förmåga att planera och organisera arbetet.
Du behöver vara trygg i kontakt med både brukare, anhöriga och personal samt kunna hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Det är viktigt att du är lösningsorienterad, kommunikativ och har ett professionellt bemötande.
Tidigare erfarenhet av schemaläggning, bemanning eller administrativt arbete inom personlig assistans är meriterande.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från personlig assistans, vård och omsorg eller liknande område.
God datorvana och förmåga att arbeta med dokumentation.
God Telugu språket i tal och skrift.
God svenska/Engelska i tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar.
B-körkort är meriterande men inget krav.Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du har ett gott bemötande och förstår vikten av sekretess, ansvar och kvalitet inom personlig assistans.
Vi erbjuder
Ett varierande och ansvarsfullt arbete i en verksamhet där du får möjlighet att vara med och påverka och utveckla arbetet. Du blir en viktig del av ett team som arbetar för att skapa trygghet och kvalitet för våra brukare.
ANSÖKAN
Vill du bli en del av vårt team? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@veraassistans.se
. Märk din ansökan med Samordnare Göteborg.
Adress: Drottninggatan 38, 411 07 Göteborg
Webbplats: www.veraassistans.se
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill vara med och skapa en bättre vardag för våra brukare.
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@veraassistans.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vera assistans AB
http://www.veraassistans.se
