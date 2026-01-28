Samordnare inom personlig assistans
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du arbeta i en meningsfull verksamhet där du gör verklig skillnad för människor i vardagen?
Vi söker nu en engagerad och strukturerad samordnare inom personlig assistans som vill vara en nyckelperson mellan brukare, assistenter och organisation.Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Som samordnare ansvarar du för att den personliga assistansen fungerar tryggt, professionellt och enligt gällande lagstiftning. Du har en central roll i planering, uppföljning och stöd till både assistansberättigade och personliga assistenter.Dina arbetsuppgifter
Samordning och planering av assistansuppdrag
Rekrytering, introduktion och handledning av personliga assistenter
Schemaläggning och bemanning
Kontakt med brukare, anhöriga och externa aktörer
Uppföljning av kvalitet, arbetsmiljö och dokumentation
Säkerställa att verksamheten följer LSS och andra relevanta regelverk
Delat tjänst med personlig assistans ute hos kundKvalifikationer
Erfarenhet av personlig assistans, vård och omsorg eller liknande verksamhet
God organisatorisk och administrativ förmåga
Vana att arbeta självständigt och fatta beslut
God kommunikationsförmåga i tal och skrift
B-körkort är meriterande
Erfarenhet av arbetsledning eller samordning inom personlig assistansDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett genuint engagemang för människor. Du är trygg i din roll, har god samarbetsförmåga och trivs i ett arbete med varierande tempo.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande arbete
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Stöttande kollegor och en värdegrundsdriven organisation
100% anställningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-27 till mail: pa@assistansporten.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
