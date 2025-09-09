Samordnare inom laboratoriesäkerhet med fokus på brandsäkerhet (vikariat)
Karolinska Institutet, Biomedicum / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karolinska Institutet, Biomedicum i Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Var med och utveckla en forskningsverksamhet av högsta kvalitet
Drivs du av att ge service och vill du göra skillnad på en komplex arbetsplats? Nu söker vi dig som vill bidra till en säker forskningsmiljö genom att samordna, följa upp och utveckla brandsäkerhetsarbetet i Biomedicum.
Du blir en del av vårt team för laboratoriesäkerhet inom Facility Management (FM) Biomedicum, där vi nu söker en samordnare för ett vikariat under en kommande föräldraledighet. Låter det intressant? Läs mer och ansök nedan.
Avdelningen
FM Biomedicum är en serviceorganisation med cirka 20 engagerade medarbetare som säkerställer att den avancerade laboratoriemiljön i Biomedicum fungerar optimalt. Byggnaden rymmer omkring 1 300 personer, huvudsakligen forskare, och är en central plats för medicinsk forskning vid Karolinska Institutet Campus Solna. FM-enheten spelar en strategisk roll i att stödja forskningsverksamheten och samverkar med forskargrupper, Karolinska Institutets gemensamma verksamhetsstöd och fastighetsförvaltaren Akademiska Hus.
Din roll
Denna tjänst är placerad i FM:s team för laboratoriesäkerhet vars uppdrag är att driva och utveckla bland annat brandsäkerhet, kemikaliesäkerhet och laboratoriesäkerhet för den laborativa verksamheten i Biomedicum. Rollen har fokus på brandsäkerhet och hållbarhet. Ansvarsområdet brandsäkerhet omfattar övergripande ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet samt en samordnande funktion för frågor som avser brandfarliga varor och gaser. I området hållbarhet ingår att samordna i miljö- och hållbarhetsfrågor i Biomedicum enligt Karolinska Institutets övergripande miljö- och hållbarhetsmål.
I rollen ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
- Samordna och vara ett aktivt stöd för att upprätthålla god fysisk arbetsmiljö inom området brandsäkerhet i Biomedicum
- Samverka tillsammans med centrala miljösamordnare kring utveckling av miljö- och hållbarhetsarbetet i Biomedicum
- Informera och bistå med kompetens inom de lagar, regler, föreskrifter samt interna regler/krav som verksamheten ska följa inom respektive område
- Medverka och dokumentera vid myndighetsinspektioner
- Bistå laboratoriesäkerhets-teamet i att utveckla lokala rutiner, arrangera seminarier, verksamhetsspecifika internutbildningar och informationsmöten för att säkerställa en hög kunskaps- och säkerhetsnivå
- Andra liknande arbetsuppgifter förekommer
Under vikariatet kommer det finnas utvecklingsmöjligheter till fördjupande utbildning inom ansvarsområden enligt verksamhetens behov. Inom Karolinska Institutet finns det även centrala funktioner för brandsäkerhet och hållbarhet, vars uppgift är att bland annat stödja ombuden inom verksamheten och dessa finns ett nära samarbete med.
Vem är du?
Vi söker dig som har en fullgjord, avslutad gymnasial utbildning och dokumenterad erfarenhet inom området brandsäkerhet. Det är ett krav att ha god förmåga att dokumentera, läsa och tolka olika rapporter, tillstånd och informationsutskick. Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska samt har goda kunskaper i Microsoft 365-paketet.
Det är meriterande om du har en högskole- eller vidareutbildning inom relevant område, t.ex. brandskydd, brandsäkerhet, Facility Management, eller annan arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdigt. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom laborativ miljö är det meriterande och likaså arbete med riskbedömning av laboratoriearbete. Det är meriterade om du har dokumenterad erfarenhet inom fysiska arbetsmiljöfrågor, laboratoriesäkerhet samt miljö- och hållbarhetsfrågor.
Som person är du serviceinriktad, har ett konsultativt förhållningssätt och är prestigelös. Du har en god förmåga att lära dig nya uppgifter och samarbetar väl med andra. Du är tydlig i din kommunikation, säkerställer att andra uppfattar ditt budskap samt har en god förmåga att lyssna och vara lyhörd för andras åsikter. Vi söker dig som är ansvarsfull och arbetar systematisk och strukturerat med hög noggrannhet kring kvalitet. Förmåga att arbeta självständigt är en fördel, men du kommer vara del av ett team där vi hjälper varandra att nå uppsatta mål.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om du i denna roll kommer möjliggöras att arbeta en del av din arbetstid på distans, utifrån chefs riktlinjer och verksamheten behov. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Biomedicum, Campus Solna. https://medarbetare.ki.se/vart-ki/lokal-webb/biomedicum-for-medarbetare/vi-ar-facility-management-i-biomedicumPubliceringsdatum2025-09-09Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-3455/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Biomedicum Kontakt
Stefan Klinter, teamchef stefan.klinter@ki.se Jobbnummer
9500841