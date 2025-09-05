Samordnare inom brandsäkerhet till Säkerhet och Beredskap
2025-09-05
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vill du ha ett omväxlande arbete inom brandsäkerhet där du möter många olika verksamheter och får hela Västmanland som arbetsfält? Nu söker vi en samordnare inom brandsäkerhet till Säkerhet och beredskap - en roll där du bidrar både som stöd i vardagen och till utvecklingen av regionens säkerhetsarbete.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Som samordnare inom brandsäkerhetsområdet är du tillsammans med en kollega sakkunnig inom brandsäkerhet, med ett särskilt ansvar för brandfarliga varor. Du blir ett viktigt stöd i våra verksamheter där du bidrar till att planera, organisera och utveckla det systematiska brandskyddsarbetet så att det blir tryggt, enhetligt och effektivt.
I rollen ingår att vara föreståndare för brandfarlig vara på uppdrag av tillståndshavaren. Det innebär att du leder och samordnar arbetet, samtidigt som du skapar förutsättningar för en säker hantering och förvaring i enlighet med lagstiftningen.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan omfatta både utbildningar och föreläsningar, riskanalyser, händelseanalyser samt uppföljningar av åtgärder och resultat. Du bidrar också till att utveckla och följa upp hela regionens brandsäkerhetsarbete. Rollen kan dessutom innebära beredskapstjänstgöring och krigsplacering.
Om arbetsplatsen
Säkerhet och beredskap är en verksamhet som ingår i Regionstaben och har ett övergripande ansvar för att utveckla och samordna arbetet inom områden beredskap, civilt försvar, allmän säkerhet och brand. Verksamheten har ett långsiktigt och strategiskt fokus både på intern och extern nivå.
Verksamheten leds av en verksamhetschef med två områdesansvariga; en för allmän säkerhet/brand och en för beredskap/civilt försvar. Dina ansvarsområden leds av områdesansvarig för allmän säkerhet/brand.
Ett av verksamhetens huvudansvar är att upprätthålla regionens säkerhetsberedskap samt att planera och organisera Tjänsteman i beredskap (TIB).
Verksamheten spelar en central roll i regionens förmåga att möta framtida säkerhetsutmaningar och bidra till en säker och trygg miljö för våra invånare.
Som medarbetare hos oss har du hela Västmanland som din arbetsplats och du välkomnas till en verksamhet och ett team som ser fram emot att just du söker till oss. Du kommer till en arbetsplats som både är dynamisk och utvecklande och som utmärks av en stark värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt.
Vår arbetsplats genomsyras av målmedvetenhet, stort engagemang och hög trivsel. Vårt uppdrag innebär att säkerställa och stödja att regionen följer rådande lagstiftning.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som brandingenjör eller en annan utbildning tillsammans med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Du har goda kunskaper om de lagar, regler och myndighetskrav som gäller inom brandsäkerhetsområdet. Det är också ett krav att du behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift samt har giltigt B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med med brandskyddssamordning inom offentlig verksamhet, dokumenterad erfarenhet av att ha genomfört brandsäkerhetsutbildningar, tillsyn och har erfarenhet och förståelse för hälso- och sjukvårdsverksamheter. Du behöver ha kunskap och förståelse för MTO-perspektivet (människa, teknik och organisation) och dess betydelse för en robust strategi när det handlar om att förebygga och hantera brandrisker.
För rollen ser vi att du har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter samtidigt som du har lätt för att samarbeta, är lyhörd och ser dig själv som en viktig del av helheten. I arbetet är du strukturerad och noggrann med förmåga att planera och prioritera så att du når framgång och resultat även när tempot är högt. Du är trygg i din yrkesroll och mån om att få effekt av utveckling. Vid oväntade händelser och förändringar har du förmåga att anpassa dig samtidigt som du behåller ett professionellt och stabilt förhållningssätt. Vi värdesätter din förmåga att kommunicera tydligt och pedagogiskt, oavsett om det gäller att hålla utbildningar, möta enskilda medarbetare och chefer eller hålla presentationer för större grupper.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid med placering i Västerås. Tillträde enligt överenskommelse.
Det finns möjligheter att i tjänsten delvis arbeta på distans när verksamheten tillåter.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 28 september!
Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Det ställer krav på svenskt medborgarskap.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
I rekryteringen kommer ett arbetsprov att tillämpas som en del av den samlade bedömningen.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 onsdagen den 15 oktober och fredagen den 17 oktober.
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lön
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Biträdande Verksamhetschef Säkerhet och Beredskap
Birgitta Rasmussen birgitta.rasmussen@regionvastmanland.se Jobbnummer
9494870