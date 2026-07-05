Samordnare informationssäkerhet och IT-säkerhet
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-05
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Vi söker nu en Samordnare informationssäkerhet och IT-säkerhet - till en av våra kunder.
Uppdragsbeskrivning
Vår kund söker en konsult som under en övergångsperiod kan stödja organisationen inom informationssäkerhet, IT-säkerhet och dataskydd.
Uppdraget innebär att bidra till att upprätthålla och vidareutveckla det löpande säkerhetsarbetet inom organisationen. Konsulten ska fungera som ett stöd till verksamheten, chefer och IT-funktioner i säkerhetsrelaterade frågor samt samordna aktiviteter inom riskhantering, incidenthantering, uppföljning och rapportering.
Rollen är huvudsakligen taktisk och samordnande. Uppdraget innebär inte ett formellt verksamhetsansvar eller mandat att fatta strategiska beslut.Publiceringsdatum2026-07-05Dina arbetsuppgifter
Säkerhetsarbete och samordning
Du som Konsult ska:
Samordna och följa upp det löpande arbetet inom informationssäkerhet och IT-säkerhet.
Vara ett stöd till verksamhet, chefer och IT-funktion i säkerhetsrelaterade frågor.
Bidra till att rutiner, riktlinjer och arbetssätt hålls aktuella och efterlevs.
Delta i planering och prioritering av säkerhetsrelaterade aktiviteter.
Riskhantering
Du som Konsult ska:
Samordna och stödja genomförandet av riskanalyser.
Följa upp identifierade risker och beslutade åtgärder.
Bidra till att riskbild och åtgärdsstatus dokumenteras och rapporteras.
Incidenthantering
Du som Konsult ska:
Koordinera hantering och uppföljning av informationssäkerhetsincidenter.
Stödja verksamheten vid personuppgiftsincidenter och andra säkerhetsincidenter.
Sammanställa erfarenheter från inträffade incidenter samt föreslå förbättringsåtgärder.
Dataskydd och regelefterlevnad
Du som Konsult ska:
Ge stöd i frågor som rör GDPR och personuppgiftshantering.
Delta i bedömningar av risker kopplade till personuppgiftsbehandling.
Bidra till uppföljning av organisationens arbete med informationssäkerhet och dataskydd.
Uppföljning och rapportering
Konsulten ska:
Ta fram beslutsunderlag, sammanställningar och rapporter till ledning och styrgrupper.
Följa upp nyckeltal, incidenter och risker.
Bidra till planering och uppföljning av säkerhetsrelaterade aktiviteter.
Skallkrav 5-8 års erfarenhet
• Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av arbete inom informationssäkerhet och/eller IT-säkerhet.
• Erfarenhet av riskhantering och säkerhetsrelaterat förbättringsarbete.
• Erfarenhet av att hantera eller koordinera säkerhetsincidenter.
• God kunskap om informationssäkerhet enligt etablerade ramverk och standarder, exempelvis ISO/IEC 27001.
• God kunskap om GDPR och personuppgiftshantering.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Önskemål/Börkrav:
• Erfarenhet från offentlig sektor.
• Erfarenhet av arbete i Microsoft 365-miljöer.
• Certifiering inom informationssäkerhet, exempelvis CISSP, CISM eller motsvarande.
• Erfarenhet av arbete med ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).Dina personliga egenskaper
• Är självgående, strukturerad och ansvarstagande.
• Har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
• Kan driva aktiviteter framåt och följa upp leveranser på ett systematiskt sätt.
• Är pragmatisk, lösningsorienterad och har god förmåga att prioritera.
• Kan kommunicera komplexa säkerhetsfrågor på ett tydligt och begripligt sätt till olika målgrupper.
Placering: Stockholm (Hornsgatan ) med möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid (kan vara aktuellt med mindre omfattning initialt om det innebär att du som konsult kan starta i tid, den 10/8)
Det är viktigt att du som konsult kan starta uppdraget den 10/8, om ej på heltid.
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a. sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/
118 20 STOCKHOLM Kontakt
Gig Manager - Recruiter
Maria Bengtsson maria.bengtsson@nxtinterim.se +46725992025 Jobbnummer
9992776