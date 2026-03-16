Samordnare hälsofrämjande arbete - Hälso och sjukvård
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du vara med och driva utvecklingen och omställningen av hälso- och sjukvården i Region Dalarna? Vi söker nu en engagerad samordnare som vill utveckla och samordna det hälsofrämjande arbetet i regionen. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad - både för invånare och medarbetare.
Hälso- och sjukvården i Region Dalarna är en omfattande verksamhet med över 7 400 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i hela länet. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till att stärka hälsa och förebygga ohälsa i hela regionen.
Dina arbetsuppgifter
Som samordnare ansvarar du för att planera, utveckla och följa upp insatser som stärker det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i regionen.
Du samverkar med vårdverksamheter, kommuner och andra aktörer för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av folkhälsoarbetet. Rollen innebär också att du fungerar som kunskapsstöd för kollegor i frågor som rör hälsofrämjande och förebyggande insatser.
Du har en central roll i att driva och samordna utvecklingen inom området.
I uppdraget ingår bland annat att:
bedriva omvärldsbevakning inom hälsofrämjande arbete
bidra till och stödja ett kunskapsbaserat hälsofrämjande arbete
utveckla samverkan med kommuner och civilsamhälle
delta i nationella och sjukvårdsregionala nätverk och utvecklingsarbeten
Du arbetar nära andra förvaltningar och sakkunniga inom hälso- och sjukvården. Rollen innebär stort eget ansvar, hög grad av självständighet och goda möjligheter att påverka utvecklingen av Region Dalarnas hälsofrämjande arbete. Du blir en del av avdelningen Omställning hälso- och sjukvård, där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med arbetstid dagtid, måndag-fredag.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som har:
relevant universitets- eller högskoleexamen inom hälso- och sjukvård, folkhälsovetenskap eller annat närliggande område
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
flerårig erfarenhet av arbete inom hälsofrämjande verksamhet, gärna i en samordnande eller projektledande roll
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av strategiskt arbete i en politiskt styrd organisation eller annan offentlig verksamhet
erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård
erfarenhet av att leda samverkansprocesser
vana att arbeta både självständigt och i team
Som person är du initiativrik, strukturerad och har god samordningsförmåga. Du har lätt för att bygga relationer och skapa goda samarbeten. Du är flexibel och kan anpassa dig i en verksamhet som utvecklas och förändras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:302".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180)
Region Dalarna
Rekryterande chef
Annika Olofsson 070-3343270
