Samordnare gata
Aktiebolaget Borlänge Energi / Anläggningsarbetarjobb / Borlänge Visa alla anläggningsarbetarjobb i Borlänge
2026-07-21
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktiebolaget Borlänge Energi i Borlänge
Tänk att få vara med och skapa en trygg och fungerande vardag för Borlängeborna. Hos oss är det möjligt!
Vi söker en samordnare gata till affärsområdet Stadsmiljö och enheten gatudrift. Affärsområdet arbetar med och ansvarar för en trygg, inkluderande och hållbar Stadsmiljö i Borlänge.
Ditt uppdrag
I rollen som samordnare gata arbetar du med att planera, bereda och samordna arbetsuppgifter inom gatudrift samt är kontaktperson mot entreprenörer och myndigheter. I uppdraget ingår även att hantera kundärenden, fakturahantering, administration för tidrapportering samt vid behov delta i det operativa arbetet. Du blir även en del i driftledningen och ingår i beredskapsgruppen.
Dina kollegor
Du blir en del av en enhet med 15 kollegor som arbetar målmedvetet och skapar goda resultat tillsammans. Din chef blir Jonas Jonsson och här kommer några ord från honom:
Vill du vara en del av ett team som bygger för en hållbar framtid? Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Vi söker dig som har en yrkesförberedande gymnasieutbildning och flera år relevant yrkeserfarenhet inom gatudrift (förvaltning av gator/vägar alternativt erfarenhet av väg och anläggningsentreprenad). Vi ser att du har erfarenhet av arbetsledning.
Rollen som samordnare gata innebär många kontakytor och du är en strukturerad, kommunikativ och tydlig lagspelare med god beslutsförmåga som uppskattar arbete med samordning och planering.
Vår arbetsplats
Som anställd på Borlänge Energi erbjuder vi flera förmåner, som exempelvis friskvårdsbidrag, möjlighet till flexibel arbetstid och arbetstidsförkortning.
Borlänge Energi ägs av Borlänge kommun. Det innebär att vi arbetar för alla Borlängebor och med hela kommunen. Förutom att utveckla och leverera tjänster och produkter inom energi för boende och företag jobbar vi också mot ett klimatneutralt Borlänge.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämlikhet där medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet tillsammans. Hos oss blir du inte bara anställd, du är en del av ett större uppdrag. Med hållbarhet i varje tanke och handling skapar vi förutsättningar för framtidens Borlänge.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.Tillträde
Tillträde 1 oktober 2026 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är den 23 augusti 2026. Välkommen med din ansökan!
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på https://www.rekryteringslots.se
Vänligen respektera att vi inte vill bli kontaktade av annonssäljare, rekryterare eller motsvarande, gällande denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Borlänge Energi
(org.nr 556005-5385), https://www.borlange-energi.se/
781 28 BORLÄNGE Arbetsplats
Borlänge Energi Kontakt
Enhetschef Gatudrift
Jonas Jonsson jonas.jonsson@borlange-energi.se +4624373121 Jobbnummer
10007947