Samordnare för riktat pedagogiskt stöd
Högskolan i Skövde / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2025-12-10
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan i Skövde i Skövde
Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid - regionalt, nationellt och internationellt. Våra 10 000 studenter och 500 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.
På Högskolan i Skövde arbetar vi aktivt för att erbjuda våra studenter möjlighet att studera på lika villkor i en väl fungerade studiemiljö präglad av tillgänglighet. Högskolans studentstöd bestående av studie- och karriärvägledning och studenthälsa är en naturlig del av studiemiljön. Studentstödet bidrar, genom olika former av stödinsatser, till att Högskolans studenter genomför sina studier väl. Nu söker vi en drivande och engagerad samordnare för studenter med riktat pedagogiskt stöd, som kommer att ingå i funktionen studie- och karriärvägledning. Samordnaren ska arbeta för lika villkor för studenter och fortsätta utveckla våra kompensatoriska och pedagogiska stödinsatser för att överbrygga funktionsnedsättningar i studiesituationen.
I den här rollen får du ett brett och betydelsefullt uppdrag där du arbetar för att studenter med funktionsnedsättning ska få rätt förutsättningar att lyckas med sina studier. Du ansvarar för att besluta om, samordna och förmedla kompensatoriskt och pedagogiskt stöd, samtidigt som du handlägger ansökningar och följer upp kostnader och redovisningar inom området. En viktig del av arbetet är att rekrytera, handleda och följa upp stödpersoner, samt att driva frågor kopplade till lika villkor och genomföra utredningar av studentärenden.
Du kommer också att informera studenter, organisationer och allmänheten om högskolans riktade pedagogiska stöd, och samarbeta nära högskolans personal genom att ge råd och utbildning för att säkerställa att alla studenter ges möjlighet att studera på lika villkor. Rollen innebär dessutom att du bidrar till högskolans övergripande tillgänglighetsarbete och att du kontinuerligt utvecklar verksamheten genom omvärldsbevakning och deltagande i olika nätverk, både lokalt och nationellt.
Vidare initierar och medverkar du i fortbildningsinsatser inom ansvarsområdet och ser till att relevant information sprids löpande inom organisationen. Du deltar även i olika främjande och utåtriktade studentstödjande aktiviteter. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen
Vi söker dig som har:
• akademisk examen på lägst kandidatnivå eller yrkesexamen på minst tre år
• dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift såväl på svenska som engelska
• dokumenterad god samarbets- och initiativförmåga.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
• Dokumenterad kunskap och erfarenhet av att arbeta med stöd åt personer med funktionsnedsättning, särskilt inom NPF.
• Erfarenhet av att arbeta med olika samtalsmetoder.
• Dokumenterad erfarenhet av handläggnings-och utredningsarbete.
• Specialpedagogisk kompetens.
• God empatisk förmåga, lyhördhet och servicekänsla.
• Dokumenterad erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
• Goda IT-kunskaper och erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg, och Microsoft 365.
• God förmåga att planera, organisera, genomföra och nå uppsatta mål i arbetet.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av att arbeta med stöd åt personer med funktionsnedsättning, särskilt inom NPF samt specialpedagogisk kompetens.
Anställningen är en tillsvidareanställning. Omfattningen är heltid 100%. Högskolan kan komma att tillämpa provanställning om 6 månader. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 7 januari 2025
Diarienummer: HS 2025/730
Kontaktuppgifter
Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande avdelningschef Elizabeth Persson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.Publiceringsdatum2025-12-10Så ansöker du
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb
genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
• Personligt brev
• CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
• Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan
Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras. Ersättning
Högskolan tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan i Skövde
(org.nr 202100-3146), http://www.his.se Jobbnummer
9637320