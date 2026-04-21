Samordnare för projekt - våld i nära relation
2026-04-21
Välkommen att vara med att forma framtidens socialtjänst där vi tillsammans ska arbeta med kommuninvånarnas behov i fokus!
Inom vår verksamhet möter vi alla åldrar, bland annat barn, unga, föräldrar, personer med beroende, missbruk eller socialpsykiatrisk funktionsnedsättning, våldsutsatta och personer i behov av försörjningsstöd. Vi arbetar med myndighetsutövning, biståndsbedömda insatser men även med förebyggande och rådgivande insatser för att nå människor tidigt.
Vår organisation har ställt om till en första linjens socialtjänst med en väg in för medborgare, vilket innebär att alla ärenden initialt hanteras av en gemensam mottagningsenhet. Därefter sker utredningar och vidare insatser i en andra linje. Detta arbetssätt syftar till att göra socialtjänsten mer tillgänglig och effektiv för alla som behöver stöd. Samarbete är en central del i vårt arbetssätt eftersom vi ser vikten av att stötta varandra för att uppnå bästa möjliga resultat för dem vi är till för.
Vi är en sektor som drivs av ett genuint intresse för vårt uppdrag där vi genom kunskapsbaserade insatser vill skapa förutsättningar för jämlika och jämställda levnadsvillkor i Skövde.
Arbetsuppgifter
Sektor socialtjänst har ansökt om och beviljats statsbidrag via Länsstyrelsen för ett utvecklingsprojekt inom området våld i nära relation. De beviljade medlen omfattar två tjänster: en samordnare för projektet samt en behandlare för våldsutövare. Projektet pågår från våren 2026 till och med 2027-12-31.
Som samordnare är din uppgift att leda myndighetsavdelningens enheter i den förändring som projektet syftar till. Målet är att bygga upp ett väl fungerande samarbete mellan handläggare inom våld i nära relation och handläggare inom barn. Inom projektet ingår även ett uppdrag att etablera en väl fungerande insats för våldsutövare, där behandlare för våldsutövare blir en naturlig del av det samlade arbetet mot våld.
I arbetsuppgifterna ingår att löpande följa upp och rapportera hur projektet fortlöper samt redovisa resultat till styrgrupp och Länsstyrelsen. Du ska även presentera arbetet och resultaten för socialnämnden.Kvalifikationer
För denna projektanställning krävs socionomexamen eller annan akademisk utbildning inom det beteendevetenskapliga området som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du ska ha god och dokumenterad kunskap samt erfarenhet inom området våld i nära relation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete i projektform. Arbetet kräver att du kan dokumentera och skriva rapporter samt presentera dessa på ett tydligt och professionellt sätt.
Vi söker dig som har god förmåga att organisera och planera både ditt eget och andras arbete. Du samarbetar väl med andra mot gemensamma mål och är driven samt resultatorienterad.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde kommun
Skövde kommun, Sektor socialtjänst Kontakt
Enhetschef
Malin Strand malin.strand@skovde.se 0500-498000
