Samordnare för platsaktivering
2025-10-03
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker en engagerad och kreativ samordnare för platsaktivering.
Södermalm är en del av vår levande innerstad med många skolor och arbetsplatser, kvällstid finns ett stort utbud av kultur och nöjesliv. Södermalmsborna är engagerade och medvetna om sin närmiljö. Södermalms stadsdelsförvaltning satsar på platsaktivering för att göra otrygga platser mer attraktiva. Hos oss kommer du att arbeta med att utveckla arbetssätt och metoder för en hållbar framtid i vår stadsmiljö.
Vi erbjuder
I din roll får du möjlighet att påverka och utforska nya arbetssätt tillsammans med engagerade kollegor inom hela förvaltningen.
Din roll
Att på uppdrag samordna aktiviteter i stadsmiljön där målet är en stadsdel där alla kan samexistera, trivas och känna sig trygga. Du samverkar med olika funktioner inom förvaltningens avdelningar som exempelvis stadsmiljö, kultursamordnare, sociala avdelningen samt trygghetssamordnare även externt med andra fackförvaltningar inom staden. I rollen ingår också att utveckla stadsdelens kontakter med förenings- och kulturliv. Du planerar, utvecklar samt genomför förvaltningsövergripande aktiviteter i den lokala stadsmiljön för att öka tryggheten och trivseln. Exempelvis genom olika typer av evenemang som teater, musik samt gestaltning av platser. Du ansvarar även för att programlägga aktiviteter för hela familjen inom våra prioriterade områden som Tantolunden, Medborgarplatsen samt Björns trädgård. I arbetet ingår att löpande följa upp samt utvärdera olika förekommande projekt kopplade till trygghetsarbetet. I tjänsten verkar du för att stadsdelen ska kunna erbjuda attraktiva evenemangsytor och platser där människor trivs och vill stanna kvar. Hos oss är du med och skapar möjligheter för möten och verkar för en trygg utomhusmiljö för alla.
Din kompetens och erfarenhet
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation och har arbetat med platsaktivering. Erfarenhet av samverkan med kulturliv samt föreningsliv såväl kommersiella som ideella är även en fördel. Du är kreativ inom din yrkesroll, har god kännedom om verksamma aktörer inom området. Du har en högskoleutbildning inom samhällsplanering eller motsvarande arbetslivserfarenhet/utbildning.
Du har god förmåga att driva ditt arbete självständigt mot uppsatta mål. Du driver dina processer framåt och är kreativ inom ramen för ditt uppdrag. Du har lätt att förstå sammanhang och kommunicerar tydligt. Du har god förmåga till att samarbeta med andra såväl interna funktioner och roller såväl som externt
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Stockholms kommun
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning Kontakt
Sara Svalander sara.svalander@stockholm.se 08-50813172
