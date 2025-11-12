Samordnare för förebyggande insatser och psykisk hälsa
Klippans kommun, VO Hälsa och förebyggande / Socialsekreterarjobb / Klippan Visa alla socialsekreterarjobb i Klippan
2025-11-12
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klippans kommun, VO Hälsa och förebyggande i Klippan
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Klippans kommun söker medarbetare till uppdrag inom vår förebyggande verksamhet. Klippans kommun fortsätter att utveckla det förebyggande arbete gentemot våra kommuninvånare. Vi vill främja hälsa och skapa bättre livskvalitet för båda anhöriga och närstående.
Ett led i detta är att utveckla vårt arbete med den förebyggande verksamheten samt vidareutveckla stödet till anhöriga för socialförvaltningens målgrupper.
Genom råd, stöd och vägledning till chefer och medarbetare i socialförvaltningen syftar vi till att stärka det individcentrerat förhållnings- och arbetssätten. Utifrån ett rehabiliterande synsätt samt genom ett preventivt arbete öka möjligheterna för individen kan få ett gott och självständigt liv under en längre tid.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett brett uppdrag med frihet under ansvar där du får möjlighet att göra skillnad.
Uppdraget utövas genom samverkan med olika aktörer inom kommunen såväl civilsamhället som brukarorganisationer. Arbete kommer innebära nära samverkan med olika professioner såsom socialsekreterare, sjuksköterskor och enhetschefer. Grundstrukturen och den vetenskapliga grund vi står på i alla insatser utgår från fem fingrar modellen. Uppdraget innebär att du kommer att arbeta strategiskt och operativt.
Klippans kommun är en del av Kristianstad Högskolas arbete gällande förebyggande hembesök (PRE-H) där du tillsammans med kollega genomför dessa.
Fokus i uppdraget är genom förebyggande insatser, som du utformar och genomför, främja livskvaliteten för personer med psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet. Anordna studiecirklar, träffpunktverksamhet och föreläsning båda för mindre som större samlingar. Digital inkludering kommer att utgöra en viktig faktor i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har för uppdraget adekvat högskoleutbildning, gärna med några års arbetslivserfarenhet från den offentliga verksamheten. Du ska ha kunskaper om socialtjänstens målgrupper. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med mindre projekt, både etablering och genomförande. Då resor förekommer i tjänsten är det fördelaktigt om du har B-körkort.
Du som person har ett flexibelt arbetssätt, är lyhörd och initiativtagande. Med hänsynstagande till tjänsten karaktär kommer det att krävas stor förmåga att arbeta självständigt såväl i planering som genomförande. Vi ser att du är trygg och prestigelös i din yrkesroll, har lätt för att samarbeta och förmågan att skapa och bibehålla goda relationer. Du har förmågan att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar. Du har förmågan att anpassa dessa efter målgruppens behov. Därtill har du ett stort intresse för att utveckla nya arbetssätt samt följa upp effekterna som dina insatser ger hos våra invånare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg. Du behöver även kunna uppvisa giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon om det är relevant för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289028-2025-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
(org.nr 212000-0928) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klippans kommun, VO Hälsa och förebyggande Kontakt
Verksamhetschef
Petra Österlin petra.osterlin@klippan.se 0435-28 818 Jobbnummer
9600081