Samordnare/Familjehemskonsulent
2025-09-06
Om Caleo Omsorg
Caleo Omsorg erbjuder trygga och individanpassade insatser för socialtjänsten sedan 2012. Vi erbjuder enskilda och samordnade och tillståndspliktiga behandlingsinsatser inom öppenvård och behandling i familjeboende utifrån vår konsulentstödda jour- och familjehemsvård, vi tillhandahåller tillståndspliktiga stödboende för ungdomar, samt skräddarsyr skyddade boendelösningar för individer och familjer.
Familjeteamet är en del av Caleo omsorg och startade i januari 2021. Teamet består av en verksamhetschef och biträdande verksamhetschef, 14 heltidsanställda och ett tiotal timanställda vikarier. Vi som arbetar här är samordnare, behandlare, familjepedagoger/färdighetstränare, en familjehemskonsulent och en kvalitetssamordnare. Teamet eftersträvar ett nära och kollegialt arbete med socialtjänsten för att kunna utveckla insatser som matchar de reella behov som finns samt stötta upp där de kommunala insatserna inte räcker till. Teamet är särskilt inriktat på intensiva och samordnade insatser för barn och unga i hemmet, familjens närmiljö och med stöd av Caleos trygga och kraftigt förstärkta familjeboenden.
Om tjänsten - samordnare till behandlingsfamiljer och intensiv strukturerad öppenvård
Med fortsatta framgångar och nya satsningar på fler målgrupper, har vi just nu ett Familjeteam som växer så det knakar. Trots att vi nyligen rekryterat ännu en stjärna till vårt team söker vi ytterligare en kollega med särskild kompetens kring att utreda och handleda behandlingsfamiljer, samt leda behandlingsarbetet med barn och unga som har beteendeproblem.
Arbetsuppgifterna innefattar att utreda och kvalitetssäkra rekrytering av jour- och familjehem, samt att arbeta med samordningen av Caleos samordnade, strukturerade och intensiva insatser för barn och unga i våra familjeboenden (behandlingsfamiljer). Du skall känna dig bekväm med att hålla i och leda team-möten i de samordnade ärendena, arbetsleda timpersonal och familjeboenden, skriva månadsrapporter, ha jourberedskap på schema samt att ta emot inkommande förfrågningar.
Vi söker en person med erfarenhet av familjehemsvård samt erfarenhet av behandling inom socialtjänsten. Din roll är att vara "spindeln i nätet" och hålla i kontakten med socialtjänsten under hela processen från start till avslut.
Vad söker vi?
• Socionom eller likvärdig högskoleutbildning
• Behandlarkompetens (Steg 1)
• Erfarenhet av att arbeta med familjebehandling/familjearbete minst 2 år
• B-körkort
Vi söker en medarbetare som brinner för socialt arbete!
En person med goda självledaregenskaper som kan arbeta både i team och även vara bekväm med ensamarbete där man behöver ta egna initiativ och få saker gjorda på egen hand. Någon som är trygg i sig själv och kan vägleda och stötta andra. Den vi söker måste vara flexibel, lyhörd, strukturerad, tydlig och ansvarstagande. Att ha ett pedagogiskt förhållningsätt både mot klient och beställare och att vara lösningsfokuserad, är ett stort plus.
För att trivas i rollen är det en fördel om du har lätt för att skapa relationer samt har en god samarbetsförmåga. Du behöver även ha lätt för att kommunicera och hantera stressfulla situationer på ett lågaffektivt sätt.
Uppvisande av ett giltigt utdrag från polisens belastning- och misstankeregister är en förutsättning för anställning och ska tas med och uppvisas vid intervju.
Vad erbjuder vi?
Är du vår framtida kollega kommer vi att kunna erbjuda dig ett meningsfullt arbete på ett mellanstort vårdföretag med låg personalomsättning och låga sjuktal med goda anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Vår arbetsmiljö är dynamisk och utvecklande, där egna idéer och initiativ uppmuntras. Vi är en heterogen arbetsgrupp där humor i kombination med en tydlig värdegrund och professionalitet binder oss samman. Vår organisationsstruktur och arbetskultur bjuder in till delaktighet och möjlighet till påverkan med en nära och tillgänglig arbetsledning. Vi befinner oss i fräscha kontors- och behandlingslokaler i city, vi erbjuder en konkurrenskraftig lön och generösa förmåner, flexibla arbetstider, samt modern och ändamålsenlig teknikutrustning och digitala hjälpmedel.
Rekryteringen pågår löpande, skicka in din ansökan idag
för frågor ring 073- 723 85 18.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jill@caleoomsorg.se
