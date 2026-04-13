Samordnare deltid med operativ funktion
Norrtälje kommun, Räddningstjänsten / Brandmansjobb / Norrtälje Visa alla brandmansjobb i Norrtälje
2026-04-13
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrtälje kommun, Räddningstjänsten i Norrtälje
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten verkar för att Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun för samtliga invånare, även under svåra förhållanden. Vi håller beredskap dygnet runt på våra fem brandstationer på Blidö, i Norrtälje, Hallstavik, Rimbo och Älmsta.
Vårt uppdrag är komplext och vi verkar både förebyggande och skadeavhjälpande. I det förebyggande uppdraget ingår bland annat information, råd och anvisningar till invånare samt utbildning av elever och medarbetare i kommunen. Räddningstjänsten ansvarar för tillsynsärenden avseende brandskydd samt tillstånds- och tillsynsärenden avseende hantering av brandfarliga och explosiva varor. Vi bedriver brandskyddskontroll i egen regi och ansvarar för sotningen som utförs av upphandlad entreprenör.
Den skadeavhjälpande verksamheten omfattar räddningsinsatser vid bränder, olyckor, utsläpp av miljöfarliga ämnen och andra olyckor. Vi samarbetar med 12 andra räddningstjänstorganisationer i Räddningsregion östra Svealand.
Operativa avdelningen, Deltid
Inom den operativa avdelningen ligger fokus på det skadeavhjälpande arbetet. Avdelningen har tre ben, deltid, heltid samt utbildning och utveckling.
Deltids-verksamheten består av fem stationer med omkring 110 anställda brandmän och styrkeledare. I denna tjänst samordnar du verksamheter vid våra deltidsstationer. Till din hjälp har du våra stations-samordnare. Din tjänstgöringsplats blir Norrtälje.
Du som fyller denna befattning är en engagerad person som trivs både med att utveckla och förvalta.
Beskrivning av tjänsten
Det här är en kombinerad tjänst där du arbetar:
50 % som samordnare för deltidsverksamheten
50 % operativt som brandman
Du får en central roll i att utveckla, samordna och stärka vår deltidsorganisation - samtidigt som du är kvar i den operativa verkligheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ledning & samordning
Samordna stationssamordnare
Planera och följa upp arbetsplatsträffar
Bevaka deltidsorganisationens behov
Personal & rekrytering
Rekrytera nya deltidsbrandmän
Introduktion och uppföljning
Utbildning & utveckling
Planera och genomföra övningar
Samverka med externa utbildare
Ta fram och följa upp årshjul
Planering & verksamhetsstöd
Beredskapsplanering
Delta i projekt och utvecklingsarbete
Delta i interna forum och möten
Du kommer att arbeta i nära samarbete med utbildning och utveckling och ha arbetsuppgifter kopplade till utbildning och övning för deltidspersonalen. I denna befattning har du stor möjlighet att påverka och bidra till utveckling av verksamheten. Semesterperioden juni till augusti tjänstgör du enbart operativt (när du inte själv har semester).
För rätt person finns goda möjligheter för utveckling inom organisationen och tjänsten kan vara förenlig med arbetsuppgiften avlösande styrkeledare.
Vad vi söker
Vi söker dig som är utbildad brandman och vill ha ett omväxlande arbete med både operativa och administrativa inslag. I arbetet är du en god kommunikatör och du har lätt för att samarbeta. Du arbetar självständigt och driver det egna arbetet framåt med målet att utveckla verksamheten. Du är engagerad och besitter en naturlig ansvarskänsla.
Du har lätt för att skaffa dig en överblick, prioritera och skapa en strukturerad planering. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Formella krav
Utbildning till brandman. SMO, GRiB eller likvärdig räddningstjänstutbildning
Körkortsbehörighet C
Godkända anställningstester samt godkänd läkarundersökning
Tre års erfarenhet av att arbeta operativt som brandman (Heltid eller deltid)
Meriterande
Räddningsledarutbildning LK1B eller motsvarande
Båtförarutbildning. (Förarbevis, fartygsbefäl klass VIII eller motsvarande)
CE-körkort, BE-körkort
Erfarenhet av deltidsverksamhet inom Räddningstjänsten
Anställning: Tillsvidare
Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Låter det här som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan och bli en del av Räddningstjänsten i Norrtälje - där du gör skillnad, på riktigt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316497".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 802 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE
För detta jobb krävs körkort.
Norrtälje kommun, Räddningstjänsten
Avdelningschef
Fredrik Olsson fredrik.olsson2@norrtalje.se
9849178