Samordnare civilt försvar och beredskap
Transportstyrelsen / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-02-11
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen i Örebro
, Nora
, Askersund
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
På enhet It-säkerhet vill vi vara något extra. Vi vill ständigt förbättra, både organisation och oss själva. Vi är nyfikna och vill alltid lära oss mer. Vi tror på transparens och öppenhet och inser värdet av olika åsikter, vilket är extra viktigt när frågorna vi arbetar med är komplexa och till sin natur saknar givna svar. Vårt arbete är ibland utmanande, därför stödjer vi varandra i vått och torrt. Vi samarbetar, på riktigt.
Vi söker dig med stort engagemang som vill vara en del av vår fortsatta utveckling av beredskapen inom myndigheten. Du kommer vara en viktig del i att myndigheten når nästa nivå när det gäller vårt stora långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. Myndigheten har nyligen etablerat egen drift, och det pågår utveckling av nytt vägtrafikregister samt långsiktiga säkerhetshöjande åtgärder. Så här finns många och utvecklande utmaningar som väntar på dig!
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen
Du kommer att
analysera och utveckla avdelningens förmåga att hantera kris, krig och höjd beredskap
samordna och utveckla avdelningens krisledning
arbeta med säkerhetskyddsfrågor
ta fram kravställning för kontinuitets- och beredskapsområdet
ge stöd i kontinuitetshantering till avdelningens verksamheter och sektioner
samordna och utveckla risk- och sårbarhetsanalysarbetet inom avdelningen
planera och genomföra utbildningsinsatser och övningsverksamhet för vår personal kopplat till ditt område
samordna planering för särskilda händelser inom avdelningen
representera avdelning IT i samverkansforum och arbetsgrupper för myndigheten inom dina områden
samverka med myndighetens alla verksamheter och vid behov andra myndigheter eller organisationer
upprätta och förvalta styrande dokument inom ditt område
granska och handlägga interna och externa remisser inom området
ta fram lägesbilder och ansvara för rapportering.
Du måste ha
för uppdraget relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
övergripande och bred IT-kompetens som förvärvats genom mångårig erfarenhet inom branschen
dokumenterad erfarenhet av arbete med inriktning på kris- och beredskapsområdet
goda kunskaper om svensk totalförsvarsplanering, säkerhetsskyddslagstiftningen samt andra författningar inom området
erfarenhet av arbete med risk och sårbarhetsanalyser
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
utbildning inom ett eller flera områden såsom stabstjänst, säkerhetsskydd, kontinuitet, högre kurs i totalförsvar (HK 1)
erfarenhet som stabschef inom krisledning
kunskap gällande cybersäkerhet
erfarenhet av beredskapsplanering inom offentlig verksamhet
erfarenhet av kontinuitetsarbete inom it-området
erfarenhet att jobba med ramverk och standarder så som ISO 27002, NIS2.
Vi vill att du
tar ansvar för din arbetsuppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare
har ett förhållningssätt som präglas av samarbetsförmåga och balanserad dialog med olika intressenter
är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga
är flexibel, prestigelös och gärna delar med dig av kunskaper och erfarenheter
är mål- och lösningsorienterad och öppen för förändringar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Hanna Gullberg, hanna.gullberg@transportstyrelsen.se
ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-12923. Vi behöver din ansökan senast den 13 mars 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2025-12923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Jobbnummer
9735451