Samordnare Brottsförebyggande/Informationssäkerhet

Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Kansliet har en kommunövergripande strategisk, samordnande och förutsättningsskapande roll. Ansvarsområdena är:
* ledning och styrning (målstyrning, internkontroll, ledningsstöd, verksamhetsutveckling)
* administration (politiska processer, ärendehantering, arkiv och registratur, informationssäkerhet, kommunövergripande avtal, valarbete)
* brottsförebyggande arbete och informationssäkerhet
* strategisk kommunutveckling (platsutveckling, turism, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet)
* kultur och fritid samt bevarandet och utvecklandet av kulturmiljöer och kulturarvet
* kommunens folk- och skolbibliotek
* kommunikation (extern och intern)
Arbetsuppgifter
Tjänsten som samordnare är omväxlande och har stor bredd och variation i arbetsuppgifter. Rollen innebär att du självständigt driver processer, ofta i samverkan inom förvaltningen med andra förvaltningar inom kommunen eller med våra kommunala bolag. Uppdrag kan komma från förvaltningschef, ledningsgrupp eller initieras av Kommunstyrelsen.
Huvudsakliga ansvarsområden:
* Samordna och utveckla kommunens arbete inom brottsförebyggande arbete enligt gällande lagar och riktlinjer.
* Samordna och utveckla kommunens arbete inom informationssäkerhet enligt gällande lagar och riktlinjer.
* Utreda övriga utvecklingsfrågor inom kansliets verksamhetsområde efter behov.
I uppdraget ingår att:
* Analysera behov av, ta fram samt implementera olika styrdokument, så som policy, riktlinjer och rutiner inom i första hand brottsförebyggande arbete och informationssäkerhet. Även andra verksamhetsområden kan bli aktuella, särskilt i relation till kommunens olika utvecklingsprocesser.
* Du arbetar på strategisk och operativ nivå, vilket ska utgå från forskning och evidens med fokus på långsiktigt förebyggande arbete.
* Utbilda och stödja kommunens verksamheter i bland annat implementeringen av ovanstående.
* Omvärldsbevaka, vara sakkunnig och ta fram beslutsunderlag till ledning och politik.
* Genomföra uppföljningar, analyser och granskningar/bedömningar, så som exempelvis riskanalyser, incidenthantering och avvikelsehantering rörande informationssäkerhetsincidenter.
* Genomföra utredningar och ta fram förslag på svar på interna och externa remisser.
* Delta i samverkan och vara kommunens kontaktperson i förhållande till kommunens bolag, myndigheter, civilsamhället och andra relevanta aktörer.
* Kommunicera till olika målgrupper med målgruppsanpassade budskap, tex på webben, i sociala meder, m.fl. kanaler.
* Arbete utanför ordinarie arbetstid kan förekomma, tex vid medborgardialoger, föreläsningar och evenemang.Kvalifikationer
* Relevant akademisk utbildning/examen eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
* Erfarenhet av arbete med brottsförebyggande arbete, informationssäkerhet eller liknande, gärna inom offentlig sektor eller kommunalt bolag.
* B-körkort
Meriterande erfarenhet
* Vana av att genomföra analyser och utredningar på formell nivå, tex styrdokument, beslutsunderlag och yttranden.
* Goda sak- och metodkunskaper inom strategiskt brottsförebyggande och trygghetsrelaterat arbete och informationssäkerhet, så som MSB:s och Brå:s metodstödsmaterial alt. ledningssystem för informationssäkerhet enligt metod eller standard.
* Kunskap om relevanta lagar och regelverk inom brottsförebyggande, informationsäkerhet, NIS 2, GDPR och offentlighet och sekretess.
* Erfarenhet av projekt- och förändringsledning.
* Erfarenhet av att ha arbetat med sociala hållbarhetsfrågor inom offentlig sektor.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, social kompetens, pedagogiska egenskaper och förmåga att bygga relationer och samarbeta med andra.
* Du trivs med att skapa goda relationer både internt och externt.
* Du planerar och organiserar självständigt ditt arbete på ett strukturerat sätt.
* I din samordnande roll är du både förutsättningsskapande och drivande.
I rollen kommer man arbeta nära kommunens alla övriga förvaltningar, kommunala bolag och säkerhetsskyddschef/beredskapssamordnare, delta i samarbetsgrupper inom länet och ha myndighetskontakter.
Särskild prövning enligt kommunens rutiner kan bli aktuellt.
