Samordnare boendestöd och verkställighet
Enköpings kommun, LSS och Socialpsykiatrin / Administratörsjobb / Enköping Visa alla administratörsjobb i Enköping
2026-06-30
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Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
Välkommen till LSS och Socialpsykiatrin! Vi erbjuder stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättningar och psykiska funktionshinder, och strävar efter att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra kunder. Hos oss värdesätts varje insats och framsteg. Vi värnar om samarbete, respekt och en hög kvalitet i vårt arbete för att tillsammans kunna ge bästa möjliga stöd.
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som samordnare får du en central roll inom boendestöd och verkställighet som bland annat arbetar med insatserna kontaktperson och ledsagning. Du ger stöd till enhetschefen och bidrar till en mer enhetlig och kvalitetssäkrad verksamhet. Dina arbetsuppgifter omfattas bland annat av:
• Att avlasta enhetschefen genom att ta ansvar för administrativa och operativa uppgifter.
• Att bidra till samordning och skapa effektiva kommunikationsvägar inom verksamheten och mellan enheter.
• Att medverka i uppföljning och utveckling av verksamhetens behov för att säkerställa hög kvalitet och kontinuitet.
Du blir en viktig del i att bygga en arbetsmiljö där enhetschefen kan fokusera på ledarskap och utveckling, samtidigt som du själv får en roll med stort inflytande över struktur och samordning. Det är därför viktigt för oss att du som får tjänsten har en hög fysisk närvaro.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet inom administration, för vård och omsorg eller liknande område.
• God organisatorisk kunskap och erfarenhet av att arbeta med struktur, bemanningsplanering och uppföljning.
• Erfarenhet av att skapa tydlighet och samordning i komplexa verksamheter.
• Starka kommunikativa färdigheter och förmåga att bygga goda relationer både internt och externt.
• Ett lösningsorienterat arbetssätt och intresse för att bidra till utveckling och förbättring.
• Erfarenhet av digitala verktyg för administration och samordning.
Meriterande är erfarenhet av arbete inom LSS eller socialpsykiatri.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi söker dig som är en tydlig bärare av förvaltningens värdegrund och som agerar professionellt i alla sammanhang. Du är flexibel, serviceinriktad och trivs i en roll med många kontaktytor. Samarbete är en självklarhet för dig, både internt i organisationen och i dialog med externa parter.
Vi erbjuder dig:
• En ny och spännande roll där du får vara med och forma framtidens organisation.
• Möjlighet att påverka arbetsmiljö, kvalitet och utveckling i en verksamhet med stor betydelse för våra invånare.
• Samarbete i team med enhetschef, koordinator och andra samordnare där era insatser gör skillnad varje dag.
• Du kommer på sikt få ta del av utbildningen "Att leda utan att vara chef"
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Provanställning kan komma att tillämpas.
För att säkerställa trygghet för våra kunder inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Beställ gärna utdraget via Polismyndighetens webbplats i samband med att du skickar in din ansökan. Utdraget får vara högst sex månader gammalt och ska visas i oöppnat kuvert.
Vilken typ av utdrag beror på tjänstens inriktning: Om du sökt tjänst som innebär arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du sökt tjänst som innebär arbete med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care, vilket kräver inloggning med Freja eID+. Du behöver därför ha eller skaffa Freja eID+. Mer information ges vid eventuell intervju.
Ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan lämnas ut efter sekretessprövning. Information om hur Enköpings kommun hanterar personuppgifter samt hur du söker med skyddad identitet kan du läsa på vår hemsida: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334801". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpings kommun, LSS och Socialpsykiatrin Kontakt
Nås genom kommunens Kontaktcenter
Fackliga företrädare 0171-62 50 00 Jobbnummer
9985161