Samordnare Alkohol och Drogmottagningen, Umeå

Alkohol- och drogmottagningen är en erbjudandeverksamhet i samverkan mellan Region Västerbotten och Umeå kommun. Tjänsten är på 50%.
Verksamheten ska genom information, rådgivning, samordning och behandling av korttidskaraktär, verka för att riskbruk eller beroende av alkohol, droger och spel minskar samt att personer ska uppnå god hälsa och ett socialt fungerande liv utan riskbruk eller beroende. Verksamheten erbjuder även stöd till närstående. Alkohol och drogmottagningen har ett uppdrag att fungera som kompetenscentrum inom området. Arbetsgruppen består av samordnare, sjuksköterskor, läkare och socionomer. Verksamheten är HBTQ-diplomerad och våra lokaler är lokaliserade på östra sidan av Dragonens hälsocentral.
Vi behöver nu förstärka vårt team med en samordnare!
Som samordnare på Alkohol och drogmottagningen är du verksamhetens ansikte utåt, vilket innebär att ex. hålla föredrag, medverka på temadagar samt ansvara för att samordna studiebesök och fortlöpande informera om Alkohol och drogmottagningen. Du är sammankallande för samverkansträffar med nätverk och verksamheter både internt och externt, samt myndigheter som Alkohol och drogmottagningen samverkar med.
Du arbetar även med utvecklingsfrågor för Alkohol och drogmottagningen, administrativa uppgifter samt ansvarar för till exempel mötesstruktur på mottagningen och uppföljning av verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning, till exempel som Socionom, Sjuksköterska. Du har erfarenhet av arbete med riskbruk eller beroende av alkohol, droger eller spel. Du har goda kunskaper i svenska.
Vi ser det som meriterande om du har även har utbildning inom återfallsprevention och/eller spelmissbruk, samt erfarenhet av arbete med återfallsprevention. Vi ser även positivt på om du tidigare arbetat i team och med samverkan, samt verksamhetsutveckling och/eller projektledning.
För att lyckas och trivas i tjänsten tror vi att du som person är kommunikativ, problemlösande och kreativ. Du har en god förmåga att bemöta och lyssna in människor och snabbt etablera goda relationer. Du tar egna initiativ och kan samarbeta i team. Då arbetet är oförutsägbart ser vi även att du är flexibel och stresstålig.
