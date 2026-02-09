Samordnare
2026-02-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Servicekontoret är kommunens interna basresurs för teknisk- och administrativ utförarverksamhet. Verksamheten bedrivs under företagsliknande former och Servicekontoret har ingen budgettilldelning utan fungerar som utförare, där uppdragen faktureras utifrån avtal och överenskommelser. Inom våra verksamheter finns ca 450 medarbetare som bland annat ser till att alla medarbetare i Borås Stad får sin lön, att alla invånare i staden har vatten och avlopp samt ser till att vi har hela och rena vägar, gräsmattor och fastigheter.
Avdelningen Entreprenad består av drygt 130 medarbetare och avdelningen är indelad i fyra områden, som bland annat drift och projekt inom anläggning och VA och fjärrvärme. Inom avdelningen finns även Borås Stads operativa krishanteringsresurs. Vi söker nu en samordnare till område 3 där enheterna Åkeri, Park och Markskötsel ingår.
SamordnarePubliceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med möjlighet att utveckla en bred kompetens inom arbetsområdet. Verksamheten bedrivs enligt ett beställar-utförarkoncept och det innebär bland annat mycket kontakt med kollegor samt beställarfunktioner som är placerade på andra förvaltningar och bolag inom Borås Stad. I ditt arbete som samordnare kommer du att ha en central roll i arbetschefsområdets utveckling i BM System, med att registrera och rita in kartor och underlag för uppföljning enligt avtal och integrationer mellan QGis och BM System. Du arbetar i vårt försystem KomMa och ansvarar för beställning och support av våra surfplattor. Du arbetar även i Infracontrol, Remotex Lime Field och åker ibland ut och bildar dig en uppfattning för hur underlag bör ritas in.
Ditt uppdrag innebär en roll där du arbetar självständigt, men också med stöd från kollegor på förvaltningen. Du planerar och arbetar aktivt med digitalt kartmaterial som är en viktig del för att vi skall kunna klara våra uppdrag från beställare. Arbetstiden är normalt dagtid men det kan även innebära helg, samt tidig morgon och sen kväll beroende på årstid och uppdrag.
Övrig information
I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.Kvalifikationer
För att kunna sätta dig in i uppdraget med all den planering och framförhållning som krävs är det ett krav att du har dokumenterad erfarenhet av en såväl praktisk som i en planerande funktion inom området och har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med framtagande av digitala kartunderlag.
Det är ett krav att du har goda datorkunskaper och är van att arbeta med såväl Officepaketet, BM System, KomMa, GIS, geodata och du har B-körkort. Du är strukturerad och kan ta snabba beslut. Vidare har du lätt för att samarbeta och är flexibel och kan på så sätt hantera oförutsedda händelser. Du har en gymnasieutbildning inom relevant område alternativt motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer motsvarande. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Vi tar endast emot skriftlig ansökan. Urval och intervjuer kan komma ske löpande. Ersättning
Månadslön. Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:004". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Git Broomé Lappi 033-357538 Jobbnummer
9732203