Samordnare
2025-10-07
Är du redo för nya utmaningar och vill ta ett nästa steg i din karriär? Är du intresserad av ledarskap och vill leda och koordinera produktionsarbetet? Då ska du söka rollen som samordnare på Sockerlösning & Sirap hos oss på Nordic Sugar!
Till vår avdelning Sockerlösning och Sirap på Nordic Sugar, söker vi nu en engagerad samordnare. Avdelningen arbetar inom vår process för tillverkning av sockerlösning och sirap med flera tekniskt avancerade processer i serie. Processerna är i hög grad automatiserade och arbetet bedrivs huvudsakligen från en driftledningscentral med flera funktioner. I fokus står vår produktkvalitet och våra kunder. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Örtofta och rapporterar till avdelningschefen för Sockerlösning och Sirap.
I rollen som samordnare leder och koordinerar du arbetet för processoperatörerna under ditt skift. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill ta ett större ansvar och utveckla dina ledaregenskaper i en dynamisk produktionsmiljö. Som samordnare fungerar du som lagets dirigent - du ser till att arbetet utförs effektivt, med hög kvalitet och med säkerheten i fokus. Du har förmågan att lyfta blicken, identifiera störningar och flaskhalsar i processen, och ta initiativ till lösningar genom tydliga beslut och kommunikation. Du är en viktig länk mellan ledning och personal, och ansvarar för att information flödar smidigt åt båda håll. I dina arbetsuppgifter ingår även att boka och beställa för den dagliga driften, genomföra ronderingar, samt skriva instruktioner och rutiner. Rollen innebär också att du agerar som en extra resurs där det behövs - exempelvis genom att hoppa in som processoperatör vid frånvaro, leda och delta i specialrengöring av tankar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Agera för en säker arbetsmiljö
• Koordinera produktionsplaneringen
• Säkra kvaliteten på produkter och tjänster
• Daglig personalplanering, bemanning och schemaavvikelser
• Förmedla information mellan arbetsledning och övrig personal inkl. andra skift
• Introduktion och utbildning av nya medarbetare
• Hantera beställningar av processkemikalier
• Kontaktperson internt och externt, t.ex. vid frågor från andra avdelningar respektive ta emot entreprenörer.
Din bakgrund
• Vi tror att du har en lämplig teknisk grundutbildning från gymnasiet och gärna på eftergymnasial nivå.
• Vi söker dig som har ett intresse för både ledarskap och processer, och som vill utvecklas genom att ta ett större ansvar. Du har troligen redan arbetat i en ledande roll i minst ett par år, vilket har gett dig värdefull erfarenhet och förståelse för produktionsprocesser.
• Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• Du har goda kunskaper i Officepaketet
• Det är meriterande om du har kunskap i vårt affärssystem SAP
Vem du är
Du är en person med starkt driv och ett genuint engagemang för både människor och processer. Med din självständighet tar du ansvar för att saker blir gjorda, samtidigt som du har förmågan att samarbeta och skapa framdrift tillsammans med skiftlaget. Du är närvarande i verksamheten, främjar aktivitet och ser värdet i att vara ute i produktionen för att stötta och motivera dina kollegor.
Du är nyfiken, ställer frågor som väcker tankar, skapar engagemang och leder till konstruktiva samtal. Du har en naturlig förmåga att få med dig andra, utan att ta över, och bidrar till en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och viktiga. Genom att lyssna, utmana och inspirera skapar du förutsättningar för ett effektivt och utvecklande samarbete.
Vad erbjuder vi?
Nordic Sugar är inte bara ett vanligt företag - det är en plats där vi tillsammans strävar efter att forma en smakfull framtid. Vi vill erbjuda dig chansen att få en meningsfull och givande erfarenhet, vara en del av vår gemenskap och göra skillnad.
Genom vårt kollektivavtal har du omfattande skydd både vid sjukdom och för din pension. Hos oss får du den unika möjligheten att kunna ta ut din semester per timme, och vi har även arbetstidsförkortning på upp till 54 timmar. Vi har goda utvecklingsmöjligheter och förmåner som gym och massage på jobbet, friskvårdsbidrag, föräldraledighetstillägg och vällagad lunch till förmånligt pris.
Ansökan och information:
För ytterligare upplysningar om befattningen kontaktar du avdelningschef Niklas Braun, tfn: 0709-537607 eller rekryterare Caroline Teinvall, tfn: 0709-537597. Frågor av facklig karaktär besvaras av Tobias Fäldt IF Metall, tfn: 0709-539675. Din ansökan till tjänsten som "Samordnare" sänder du till oss via ansökningsknappen senast 2025-10-28. Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi avböjer vänligen alla kontakter angående ytterligare kanaler, kampanjer eller rekryteringsstöd.
Mer om oss - var med och utveckla framtidens livsmedelsindustri
På Nordic Sugar Sverige arbetar vi med den hållbara livsmedelskedjan i fokus och med stora investeringar satsar vi mot att bli en av de modernaste och mest konkurrenskraftiga sockerindustrierna i Europa. Vår "Go Green"-satsning innebär att vi ständigt utvecklar nya, resurssmarta, hållbara energilösningar - något som förra året gjorde att vi tilldelades Eslövs kommuns miljöpris. Våra sockerbetor kommer från ca 1 000 odlare i södra Sverige och våra produkter säljs under varumärkena Nordic Sugar för industrin och Dansukker för konsumenter. Av resterna från sockertillverkningen gör vi högkvalitativt foder.
Redo att ta steget och vara en del av Nordic Sugar? Skicka in din ansökan idag, gör skillnad och känn stoltheten över att bidra till hela Sveriges sockerproduktion.
Livet blir väldigt mycket tråkigare utan oss och vårt socker. Välkommen till hela Sveriges sockerbolag!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Sugar AB
