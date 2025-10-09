Samordnare - vikariat till Hälso- och sjukvårdsenheten
2025-10-09
Nu söker vi Dig som har ett stort intresse och engagemang för ett självständigt arbete i en utvecklande verksamhet och som både har ett intresse av att arbeta med människor och som också uppskattar arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär.
Hos oss får du arbeta verksamhetsnära i tätt samarbete med enhetschef och arbetsgrupp, för att på ett operativt sätt få verksamheten att fungera dag för dag. Du kommer att ha en central funktion i att underlätta för verksamheten att kunna utföra sitt huvuduppdrag, att ge hälso- och sjukvårdinsatser till våra brukare.
Hemsjukvården söker dig som är engagerad, handlingskraftig och duktig på att finna uppfinningsrika lösningar på problem och som dessutom kan inspirera och motivera personalen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Schemaläggning och semesterplanering
• Planering av vikarietillsättning
• Ta emot och registrera sjuk och friskanmälningar.
• Administrativt stöd till enhetschef
• God samarbets- och kommunikationsförmåga.
• God kunskap och erfarenhet av schemaläggning, arbetstidslagar etc.
• Förmåga att arbeta självständigt.
• God förmåga att arbeta flexibelt
• God erfarenhet av administrativt arbete.
• Erfarenhet av verksamhetssystemen Time Care Planering och Visma-Personec är meriterande.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper eftersom det är en förutsättning att lyckas i yrkesrollen.Övrig information
Urval av sökande kommer att ske genom utvärdering av kvalifikationer och personlig lämplighet.
Arbetstidens förläggning: måndag - fredag, 40 timmars arbetsvecka med tillämpning av årsarbetstidsavtal innehållande flextid.
Vi erbjuder dig vikariat på 100%. Tillträde snarast efter överenskommelse fram till 260601.
Vid anställning krävs utdrag ur Polisens belastningsregister.
Sista ansökningsdag 2025-10-26. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen, vi ser därför gärna att du inte väntar med din ansökan.
Lönen är individuell, ange löneanspråk.
Individuell lönesättning. Månadslön innevarande månad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns kommun
Älvsbyns kommun
Facklig
