Samordnande verksamhetskontroller till Ekonomienheten, vikariat
2026-03-13
Vill du vara med och bidra till TLV:s vision mesta möjliga hälsa för skattepengarna? Med våra olika kompetenser och bakgrunder arbetar vi varje dag för att förverkliga vår vision och nu söker vi dig som också känner ett stort engagemang för vårt uppdrag. Vi sitter i ljusa, fina lokaler på Kungsholmen i Stockholm, tio minuters promenad från Stockholms central. Kom och arbeta med oss!Vill du utvecklas inom rapportering och uppföljning och samtidigt bidra till samhällsnytta? Vi söker nu en engagerad och noggrann samordnare som vill vara med och stötta och utveckla vår verksamhet i en bred och varierad roll.
Tjänsten är placerade på vår Ekonomienhet som består av två controllrar och en upphandlare. Enheten är en del av avdelningen för verksamhetsstöd som består av cirka 30 medarbetare inom olika professioner såsom HR, registratur, IT och kommunikation. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling samt flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.
Om tjänsten
Som samordnande verksamhetskontroller ansvarar du för att driva och vidareutveckla myndighetens process för årsredovisningens resultatredovisning samt budgetunderlag. Rollen innebär ett nära samarbete med avdelningar och chefer för att säkerställa hög kvalitet, enhetlighet och strategisk inriktning i både årsredovisning och budgetunderlag.
Du leder processen för myndighetens resultatredovisning, vilket omfattar framtagande av underlag, samordning av skribenter och kvalitetssäkring av texter. Du fortsätter även att utveckla rutiner som stödjer enhetlig rapportering och analys i hela organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Säkerställa att årsredovisning och budgetunderlag följer gällande krav.
• Driva strategiskt förbättringsarbete och utveckla arbetssätt, metoder och mallar för planering och uppföljning.
• Delta i myndighetens digitaliseringsarbete genom samordning av digitaliseringsteamet Stöd samt bidra i teamets taktiska och strategiska planering.
• Samordna mål och återrapporteringskrav för myndigheten kopplat till färdsätt vid tjänsteresor.
Vi söker dig som har
• En universitets- eller högskoleutbildning inom samhällsvetenskapligt ämne eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Flera års erfarenhet med arbete inom verksamhetsuppföljning och resultatredovisning inom statlig sektor.
• Flera års erfarenhet av samordning och eller projektledning av myndighetsövergripande uppdrag och utvecklingsområden.
• Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Word och PowerPoint.
• Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av klarspråksgranska och tillgänglighetsgöra dokument.
• God kännedom om TLVs uppdrag, regelverk och beslutsprocesser.
Vi söker dig som har erfarenhet av och engagemang för att samordna myndighetsövergripande frågor och driva verksamhetsutveckling, särskilt kopplat till årsredovisningens resultatredovisning och budgetunderlag. Du kombinerar förståelse för ekonomienhetens perspektiv med en strategisk förmåga att utveckla myndighetens samlade resultatuppföljning. Du är noggrann, analytisk och har ett intresse för verksamhetsutveckling. Du har lätt för att samarbeta med olika professioner och kan förklara komplexa frågor på ett pedagogiskt och metodiskt sätt, samtidigt som du säkerställer god regelefterlevnad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Vikariat på ca 1 år, på heltid eller minst 80%, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan, märkt med diarienummer 985/2026 senast den 26 mars 2026.
Vi jobbar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen består av en telefonavstämning, digital intervju, ett arbetsprov samt uppföljande intervju på vårt kontor. Vi använder oss av urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen så du bifogar inte något personligt brev utan endast ditt CV som ska vara på svenska.
På TLV utgår vi från att varje människa är unik och vi verkar tillsammans för mångfald och inkludering samt en jämlik och jämställd arbetsmiljö. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.
Om TLV
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn. Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna. Vi erbjuder en attraktiv och inkluderande arbetsplats som är fri från diskriminering där du får möjlighet att utvecklas och kan kombinera yrkes- och privatliv, bland annat genom möjligheten att jobba på distans upp till två dagar i veckan. Vi sitter i fräscha, aktivitetsbaserade lokaler som erbjuder olika typer av arbetsplatser och mötesrum anpassade utifrån den typ av arbete som ska utföras. Ersättning
